EURODERBY A SAN SIRO: SARA’ MILAN-INTER – DOPO 20 ANNI IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS SI SFIDERANNO LE DUE MILANESI – LA SQUADRA DI INZAGHI PAREGGIANDO 3-3 HA ELIMINATO IL BENFICA, NONOSTANTE LA PROFEZIA DI CASSANO, SEMPRE PIU’ ORACOLO DI BARI VECCHIA: “PASSERANNO I PORTOGHESI, GIOCANO MEGLIO” - LA "BENEAMATA" TORNA TRA LE PRIME QUATTRO D’EUROPA DOPO LA STAGIONE DEL "TRIPLETE" - L’ALTRA SEMIFINALE SARA’ CITY-REAL - VIDEO

DA sportmediaset.mediaset.it

Sarà il derby di Milano tra Inter e Milan una delle due semifinali della Champions League 2022/23. I nerazzurri pareggiano 3-3 col Benfica a San Siro, completando l'opera dopo la vittoria di Lisbona e tornando tra le prime quattro d'Europa 13 anni dopo la stagione del Tripete. A sbloccare il match, anche questa volta, è Barella, con un gran sinistro all'incrocio al 14'. I portoghesi trovano il pari al 37' con Aursnes, ma nella ripresa ci pensa Lautaro a siglare il 2-1 che chiude di fatto i conti, rendendo virtualmente impossibile la rimonta avversaria. Nel finale c'è gloria anche per il subentrato Correa, che con un gran destro a giro cala il tris. Validi solo per il tabellino il 3-2 firmato Antonio Silva all'86' e il 3-3 di Musa all'ultimo minuto di recupero.

LITE ONANA BROZOVIC

Da gazzetta.it

La lite tra Onana e Brozovic prima del Benfica aveva scosso l'ambiente nerazzurro. I due hanno avuto un duro confronto nella rifinitura, prima del match con in portoghesi, poi è tutto rientrato. In un'intervista su Sky nel prepartita, Onana ha scherzato su quanto accaduto: "Volevamo dare un po' di spettacolo davanti le telecamere. Il derby in semifinale è una motivazione in più, ma ci penseremo più avanti. La gara di oggi è storica, dobbiamo fare il nostro lavoro. Io e Brozovic abbiamo un ottimo rapporto, sono contento di come ha giocato contro il Benfica".

