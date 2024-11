EXIT PAUL - LA JUVENTUS HA TROVATO L'ACCORDO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI PAUL POGBA - IL CALCIATORE ERA STATO SQUALIFICATO PER 4 ANNI DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO AL TESTOSTERONE DOPO UDINESE-JUVENTUS DEL 20 AGOSTO 2023, MA POI LO STOP È STATO RIDOTTO A 18 MESI - NONOSTANTE IL CALCIATORE AVREBBE POTUTO TORNARE A GIOCARE A MARZO 2025, I BIANCONERI HANNO DECISO DI NON REINTEGRARLO IN ROSA - GRAZIE ALL'ACCORDO, IL CLUB RISPARMIERÀ CIRCA 10 MILIONI…

Estratto da www.calciomercato.com

[…] Tra Paul Pogba e la Juventus la storia si è chiusa per la seconda volta. La decisione arriva dopo anni difficili per il francese, segnati da infortuni, vicende extracalcistiche e il recente scandalo legato alla positività a una sostanza dopante[…]

[…] Dopo aver lasciato la Juventus nel 2016 per il Manchester United in un trasferimento record, il ritorno a parametro zero sembrava la mossa ideale per rilanciare la sua carriera e dare nuova linfa al centrocampo bianconero. Tuttavia, […] gli infortuni hanno limitato pesantemente il suo contributo: nella stagione 2022/2023, Pogba ha collezionato appena 10 presenze complessive, di cui nessuna per 90 minuti interi.

La Juventus ha deciso di voltare pagina, chiudendo un capitolo che non ha portato i frutti sperati. L’accordo per la risoluzione consensuale del contratto permette al club di risparmiare circa 10 milioni di euro lordi annui di ingaggio, una cifra significativa che potrà essere reinvestita per rafforzare la squadra.

Dopo la notizia della riduzione della squalifica a 18 mesi - da marzo 2025 Paul potrà tornare a giocare -, la Juve non ha mai pensato di reintegrare il francese, con il quale sin da subito sono iniziate le trattative per definire l'addio. Trattative ora concluse: Pogba è libero di scegliere la prossima tappa, l'annuncio può arrivare già in giornata.

