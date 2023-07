FA RIDERE I POLLI IN CAMPO? E NOI LO CORCAMO! FOLLIA ULTRAS A SAN PAOLO, IN BRASILE: LUAN DEL CORINTHIANS E’ STATO TRASCINATO FUORI DALL’HOTEL E PICCHIATO “PERCHÉ GIOCA MALE” - IL CENTROCAMPISTA BRASILIANO, CHE SI STAVA DANDO DA FARE TRA DONNE, ALCOL E CANNE, HA RIMEDIATO LIEVI FERITE E DENUNCIATO L’AGGRESSIONE SUI SOCIAL. IL CLUB: “UN FATTO RIPUGNANTE, TIFOSI CODARDI” – VIDEO

?CHOCANTE: la barra de Corinthians agredió y sacó con golpes a Luan del hotel donde se encontraba de fiesta con alcohol, marihuana, y mujeres. ?Hubo disparos con armas de fuego y sangre en el pantalón del futbolista. Se trata de un aviso para los “fiesteros” del plantel. pic.twitter.com/wI4IPcyefH — El Gráfico (@elgraficoweb) July 4, 2023

Da ilnapolista.it

Sono andati a prenderlo in hotel, a San Paolo. Lo hanno trascinato fuori, e lo hanno picchiato. Perché non erano soddisfatti delle sue prestazioni in campo. Luan, il centrocampista brasiliano del Corinthians vittima dell’aggressione, ha postato su Instagram una foto dei suoi vestiti macchiati di sangue. Il club ha condannato “i tifosi codardi” che lo hanno aggredito:

“Il Corinthians ha accolto con tristezza e indignazione la notizia che Luan è stato aggredito da presunti tifosi. Dopo un altro ripugnante caso di violenza, il Corinthians si rammarica dell’attuale intolleranza che domina il calcio brasiliano. Nulla giustifica la codarda aggressione subita dal giocatore”.

Luan ha riportato ferite lievi.

Il 30enne, un tempo legato al Liverpool e vincitore di una medaglia d’oro olimpica a Rio 2016, ha segnato 11 gol in 80 partite con il Corinthians ma non ha giocato regolarmente nelle ultime due stagioni. Il suo contratto è in scadenza.

