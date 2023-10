FABRIZIO CORONA SGANCIA UN’ALTRA BOMBA SUL CASO SCOMMESSE: “DOPO FAGIOLI E’ COINVOLTO ANCHE UN CALCIATORE DELLA NAZIONALE CHE GIOCA ALL’ESTERO” – "FURBIZIO" AVEVA ANTICIPATO NEI PRIMI GIORNI DI AGOSTO IL COINVOLGIMENTO DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE – ORA RILANCIA: “QUESTO SECONDO CALCIATORE E’ FAMOSISSIMO. NON SOLO SCOMMETTEVA, MA LO FACEVA SULLA PROPRIA SQUADRA MENTRE ERA IN PANCHINA..."

Estratto da corriere.it

fabrizio corona a domenica in

Ci ha preso una volta, si prepara il bis? Circa due mesi fa, erano i primi di agosto, Fabrizio Corona parlava sul suo canale Telegram di una «clamorosa dipendenza, ha un milione di euro di debiti, è ludopatia» per Nicolò Fagioli, finito poi in un’indagine della Squadra mobile di Torino, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, per un giro di scommesse illegali.

Corona non si ferma a Fagioli. Su Instagram annuncia: «Domani alle 18 secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse». Un calciatore, si legge nel messaggio che accompagna il video, che fa parte della Nazionale.

nicolò FAGIOLI

Corona poi aggiunge a TvPlay: «Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, a partire da domani, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina».

NICOLO FAGIOLI

Un’anticipazione, come quella lanciata due mesi fa sul suo canale Telegram: «Quando ho saputo la notizia non ci credevo — le sue parole all’epoca — , perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco “ludopatia”, specie a 20 anni, è un problema a dir poco clamoroso»

fabrizio corona a domenica in 1

(...)