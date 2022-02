VLAHOVIC TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO - DOPO LA VITTORIA DELLA JUVENTUS CONTRO IL SASSUOLO IN COPPA ITALIA, L'ATTACCANTE SERBO SI TROVERÀ DI FRONTE LA SUA EX FIORENTINA IN SEMIFINALE: "SARÀ UNA PARTITA COME LE ALTRE, SIAMO QUI A GIOCARE A CALCIO, PER CUI NON VEDO IL PROBLEMA" - I TIFOSI A FIRENZE LO FISCHIERANNO, IL DIRIGENTE VIOLA PRADÉ GIÀ LO STUZZICA: "LA DIFFERENZA NON LA FA MAI UN GIOCATORE, MA IL GRUPPO…"