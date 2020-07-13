SUL FAIR PLAY FINANZIARIO ABBIAMO SCHERZATO - IL TAS DÀ RAGIONE AL MANCHESTER CITY: POTRÀ GIOCARE LA CAHAMPIONS - IL TRIBUNALE DI LOSANNA RIBALTA LA SQUALIFICA DI DUE ANNI IMPOSTA DALL'UEFA ALLA SQUADRA DI GUARDIOLA PER VIOLAZIONI DEL FAIR PLAY FINANZIARIO IN DIECI MILIONI DI MULTA...-
ARTE E CARTE DI GIAMPIERO MUGHINI: RITRATTO DI UN INTELLETTUALE IN FORMA DI LIBRO - MASSIMO GATTA GLI HA DEDICATO UN SONTUOSO VOLUMETTO FATTO DI POCHE PAROLE E TANTE COPERTINE – "IL GIORNALE": "AMANTE DELL'ART NOUVEAU, COSÌ APPASSIONATO DELLA CULTURA COLORATA (FRA GAETANO PESCE E IL POP), MUGHINI "È" I SUOI LIBRI. QUELLI CHE POSSIEDE (ALCUNI UNICI, ANCHE DOPO L'ALIENAZIONE DELLA COLLEZIONE FUTURISTA) E QUELLI CHE HA SCRITTO, DAGLI ANNI '70 A OGGI. QUANTI SONO? BOH! COMUNQUE TANTI..."
DIPARTITE IVA - I COMMERCIALISTI LANCIANO L’ALLARME: “COMMERCIANTI E ARTIGIANI NON RIESCONO A PAGARE LE TASSE. UN RINVIO AL 30 SETTEMBRE È NECESSARIO, LO IMPONE IL BUONSENSO. IL GOVERNO NON PUÒ PENSARE SOLO A INCASSARE” - LA SCADENZA DI LUNEDÌ PER UNA LUNGA SERIE DI ADEMPIMENTI FISCALI RISCHIA DI METTERE IN GINOCCHIO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PICCOLI IMPRENDITORI, GIÀ DURAMENTE PROVATI DAI MESI DI INATTIVITÀ FORZATA DEL LOCKDOWN…
ADRIANO BARCOLLA MA NON MOLLA...L’ALCOL – L'EX CALCIATORE TROVATO IN STRADA UBRIACO NELLA FAVELA DI RIO - IL VIDEO HA SPACCATO I SOCIAL: ALCUNI LO CONDANNANO PER AVER PARTECIPATO AD UN EVENTO DI MASSA CON L'EMERGENZA COVID CHE C'E' IN BRASILE - MA C'È ANCHE CHI LO DIFENDE, DICENDO CHE L'EX CENTRAVANTI HA IL DIRITTO DI FARE TUTTE LE CAZZATE CHE VUOLE - VIDEO
BEETHOVEN, IL MIGLIOR VACCINO PER RITORNARE A VIVERE - FINALMENTE SANTA CECILIA, NELLA CAVEA DELL'AUDITORIUM ROMANO, CI FA LA GRAZIA DEL GRANDE PAPPANO ALLE PRESE CON LE SINFONIE N.1 E N.3 ‘EROICA’ (E OMAGGIO AL MORRICONE DI "MISSION") - TRA I MILLE SPETTATORI BEN DISTANZIATI (ANZICHE' 4MILA), NANNI MORETTI IN DOLCE COMPAGNIA, MILLY CARLUCCI, JAS JAVRONSKI, SERENA BORTONE, VESPA E DAGO, PER UNA SERATA DI STRAORDINARIA NORMALITA' - VIDEO
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."
LA SALUTE PASSA ANCHE DALLA PELLE - UN TEAM DI RICERCATORI DELLA MISSOURI UNIVERSITY STA SVILUPPANDO UNA NUOVA TECNOLOGIA CHE PERMETTE A SEMPLICI TATUAGGI CREATI CON UNA MATITA SU CARTA DI MONITORARE LA SALUTE UMANA:"LE MATITE CON LA GRAFITE AL 93% SONO LE MIGLIORI PER CREARE DEI DISPOSITIVI BIOELETTRONICI. QUESTI TATUAGGI DI CARTA POSSO ADERIRE ALLA PELLE GRAZIE A UNO SPRAY ADESIVO BIOCOMPATIBILE E…"