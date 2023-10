12 ott 2023 12:28

I FALLI? SOLO IN CAMPO, NON A LETTO - ALISHA LEHMANN, CONOSCIUTA COME "LA CALCIATRICE PIÙ SEXY DEL PIANETA" RIVELA LA PROPOSTA INDECENTE CHE HA RICEVUTO DA "UN UOMO DALLA FAMA INTERNAZIONALE": "MI HA OFFERTO 100 MILA EURO PER UNA NOTTE DI SESSO. ERO INCREDULA! E LA CIFRA MI È SEMBRATA TROPPO BASSA" - LA SVIZZERA, CHE GIOCA PER L'ASTON VILLA, NON HA VOLUTO RIVELARE L'IDENTITÀ DELL'UOMO: " POSSO SOLO AGGIUNGERE CHE…"