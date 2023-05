FANCULO IL FAIR PLAY: LA GUERRA È GUERRA – AL ROLAND GARROS LA TENNISTA UCRAINA, MARTA KOSTYUK, SI È RIFIUTATA DI STRINGERE LA MANO DELLA BIELORUSSA ARYNA SABALENKA, CHE L’AVEVA APPENA BATTUTA SUL CAMPO. E PER QUESTO SI È BECCATA I FISCHI DEL PUBBLICO – IL COMMENTO DELLA SABALENKA: “SE QUESTO LA FA SENTIRE MEGLIO, BUON PER LEI”. LA REPLICA DELL'UCRAINA: “DI CERTO A WIMBLEDON NON MI FISCHIERANNO” – GIÀ AGLI US OPEN 2022, KOSTYUK NON AVEVA VOLUTO SALUTARE UNA RIVALE DELLA BIELORUSSIA, PAESE FIANCHEGGIATORE DI PUTIN – VIDEO

I francesi hanno fischiato l'ucraina Marta Kostyuk per il suo rifiuto di stringere la mano alla bielorussa Arina Sobolenko dopo la partita del primo turno del Roland Garros pic.twitter.com/QFux45B4It — Annarita (@Ecatetriformis) May 29, 2023

Estratto dell'articolo di Vito Lamorte per www.fanpage.it

Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka 1

La tennista ucraina Marta Kostyuk è stata fischiata al Roland Garros per essersi rifiutata di stringere la mano della bielorussa Aryna Sabalenka. Quest'ultima ha battuto la sua avversaria (6-3, 6-2) con una prestazione convincente in poco più di un'ora. […]

Già agli Us Open dell'anno scorso la tennista ucraina aveva scelto di non salutare un'altra bielorussa, Victoria Azarenka, preferendo toccare la racchetta dell'avversaria ma non stringerle la mano.

Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka

Kostyuk era di gran lunga la favorita dei tifosi presenti, con la folla parigina che ha esultato per i punti conquistati dalla numero 39 del mondo, ma la situazione è presto cambiata per la sua mancanza di sportività nei confronti dell'avversaria.

Quando la partita è terminata Kostyuk ha tirato dritta per la sua strada ed è stata presa di mira dal pubblico parigino. Sabalenka, dal canto suo, pensava che i fischi fossero rivolti a lei e inizialmente ci è rimasta molto male.

In merito a quanto accaduto la tennista bielorussa si è espressa così: “All'inizio pensavo fossero contro di me. Ma mi hanno dato molto supporto quando ho capito che non erano per me. Comprendo il fatto che non voglia stringermi la mano, ma credo che lo sport non dovrebbe essere in politica. Comunque se la fa sentire meglio, ne sono felice".

[…]

Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka 6

La tennista ucraina ha lanciato una bordata anche al pubblico del Philippe Chatrier per i fischi ricevuti: "Mi hanno colto di sorpresa. Vorrei vedere se mi fischieranno tra dieci anni, quando tutto questo sarà finito. Sono sicuro che non mi fischieranno a Wimbledon". […]

Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka 4 Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka 2 Marta Kostyuk non stringe la mano a Aryna Sabalenka 5