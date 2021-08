25 ago 2021 08:26

FAR TORNARE I TIFOSI ALLO STADIO SERVE PER L'ATMOSFERA MA SOPRATTUTTO PER I SOLDI - LA MANCANZA DI PUBBLICO CAUSA COVID È COSTATA 2,5 MILIARDI AI CINQUE MAGGIORI TORNEI CALCISTICI D'EUROPA VISTI I MANCATI INTROITI DEL "MATCH DAY", TRA BIGLIETTERIA, SPONSOR, MERCHANDISING, CATERING - A RIMETTERCI DI PIÙ È STATA LA BUNDESLIGA, IL TORNEO CON IL PIÙ ALTO NUMERO MEDIO DI SPETTATORI PER PARTITA AL MONDO (42 MILA) - BARCELLONA E REAL MADRID HANNO AVUTO PERDITE RECORD DI 39 E 35 MILIONI DI EURO...