12 feb 2023 17:20

FARE BELLA FIGURA IN CHAMPIONS PER DIMOSTRARE CHE IL CAMPIONATO ITALIANO CONTA ANCORA QUALCOSA – TORNANO LE COPPE EUROPEE E LE SQUADRE ITALIANE PUNTANO A FARSI VALERE PER NON DIVENTARE ULTERIORMENTE PERIFERIA DEL CALCIO CHE CONTA – IL NAPOLI, SFIDERÀ L’EINTRACHT DI FRANCOFORTE (SESTA IN BUNDESLIGA) – L’INTER INCONTRA IL PORTO E IL MILAN SI RITROVA IL TOTTENHAM DI ANTONIO CONTE...