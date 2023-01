FARFALLE IN BRODO! IL DITO MEDIO DELLE GINNASTE SPAZZA VIA L’EPICA E LA RETORICA DELLE “FARFALLE” - LA STAMPA: "UN'OSTENTAZIONE DA BULLE, UN GESTACCIO CHE HA LO STESSO EFFETTO DI UNA PAROLACCIA DETTA DA UN BAMBINO" - DA ALI CON FOREMAN A ALLE CATTIVERIE DI SHAQ O’NEAL NEI CONFRONTI DI KOBE BRYANT FINO ALL’IRRISIONE DELLO “STUPIDO” SIMEONI DA PARTE DI LANCE ARMSTRONG, “QUANDO LO SPORT PERDE LA GRAZIA SA ESSERE DAVVERO BRUTALE”

Giulia Zonca per la Stampa

Ora che un dito medio ha definitivamente scassato le ali da farfalla, il nomignolo che già non reggeva si è definitivamente dissolto. Almeno di questo sono tutti soddisfatti: chi accusa, chi deve essere giudicato e chi è rimasto in mezzo. Quando lo sport perde la grazia sa essere davvero brutale.

Sono anni che le ragazze della ritmica si definiscono guerriere e quel paragone con un volo fragile le aveva infastidite prima di essere associato alle denunce per abuso psicologico, solo che era il soprannome della squadra più vincente di Italia e si era fatto marchio. Se lo tenevano addosso per quanto stretto fosse, era comunque l’etichetta del successo.

Ora l’hanno strappata via, rimossa con un gesto antipatico e arrogante e odioso e probabilmente liberatorio: sbagliato eppure percepito come necessario. Comunque vada a finire la vicenda giudiziaria, il timbro farfalle non esiste più, cancellato per dare uno strappo netto e prima ancora per concedersi uno sfogo dopo tanto rigore, una mossa a effetto contro chi mette in discussione un intero mondo. La foto è deprimente e le atlete, allenate al sorriso perfetto portato sopra un sacrificio estremo, infatti erano depresse. Non deve essere facile sentire il proprio mondo che scricchiola ed essere costrette a mettere in discussione la fatica scelta come quotidianità.

Un dito medio, collettivo, ostentazione da bulle, gestaccio che ha lo stesso effetto di una parolaccia detta da un bambino: non te la aspetti, così come non ci si immagina un gruppo di elegantissime ginnaste impegnate in un flash mob della maleducazione, eppure è successo, succede: lo sport stravolge di continuo il copione della sorellanza o fratellanza in nome di urgenze più o meno legittime. C’è di tutto: la rivalità che si nutre di sgarbi e provocazioni, l’isolamento per malafede, l’agguato, il tradimento. Gli sportivi funzionano naturalmente per eccellere e quando serve una molla la fanno saltare, la misura del corto circuito stabilisce il punto di rottura. Si può eccedere senza sconnettere il sistema o mandare una carriera in tilt.

A volte è solo una parola, come «chicken», sibilata da Donovan Bailey al traguardo degli anomali 150 metri corsi e vinti contro Michael Johnson per stabilire chi fosse il più veloce del mondo dopo i Giochi di Atlanta 1996. Il campione dei 200 e dei 400 metri si ferma in pista e l’avversario non crede all’infortunio. Piccolo screzio diventato voragine. Ali stuzzicava per vocazione e più di una volta ha portato il livello dello scontro oltre il limite del ring. A Foreman prima del Rumble in the Jungle: «Rappresenta tutto il peggio: la cristianità, l’America e la sua bandiera, le costine di maiale», sculacciava gli Usa che lo avevano arruolato e non volevano capire il rifiuto. Uscire dagli schemi significa attirare attenzioni, scatenare risposte dure. Si rischia il ghetto.

Quando Simeoni si è autodenunciato per sostenere le accuse contro il dottor Ferrari, pure al rientro della squalifica, non è riuscito a pedalare. Lui, gregario di uomini importanti, si è ritrovato solo e irriso da Lance Armstrong che ancora era il leader di un movimento. Lo stesso che ha quasi affossato con il doping sfrontato, allora però non pensava che il castello di frottole sarebbe cascato e poteva permettersi di scatenare i ciclisti alla rincorsa appena Simeoni osava aumentare i giri e cantargli «stupido stupido» nel mentre. Ci sono voluti anni per rimettere le tessere del puzzle al posto giusto e i contorni ormai erano tutti mangiucchiati.

Difficile capire se le ginnaste che hanno denunciato i maltrattamenti si sentissero escluse o torturate, la questione è delicata, il confine sottile, i comportamenti possono essere sbagliati a prescindere dalle intenzioni. Ci vorrà tempo e cura per sbrogliare i fili dei torti e delle frustrazioni, ma ridicolizzare chi si sente vittima è profondamente triste. Sarebbe meglio ancorarsi al rispetto. Qui non si parla di doping o di frustate o di una colpa certa, piuttosto di abitudini che potrebbero essere diventate pessime perché cresciute dietro risultati sublimi. Oppure di atteggiamenti superati dagli anni: per essere una ginnasta non puoi superare un certo peso, per mantenerlo non è più accettabile il trattamento Full Metal Jacket. Ci sono inchieste e giudici che stabiliranno come è andata. Da questa distanza è impossibile capire, anche se è facile interpretare quel dito medio.

Come Shaq O’Neal che rappa cattiverie in faccia a Kobe Bryant, come i giocatori di football americano destabilizzati da Kaepernick in ginocchio. Molle che schizzano via senza ritegno. Per necessità o per protesta, per paura o per panico. Stavolta per stanchezza. Non vale come scusa, come motivo sì. Colpevoli con attenuanti. Pur di fermarsi qui, a un dito dall’abisso.

