Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “La Stampa”

italia under 19 vince l europeo 3

[…] l’Under 20 stupisce il mondo fino alla finale persa con l’Uruguay l’11 giugno scorso, l’Under 19 si prende l’Europa poco più di un mese dopo […] Ci si può fidare dei nostri ventenni? Il campionato li snobba, il mercato (per ora) è timido quando deve metterli in agenda: poco è lo spazio concesso ai sogni, molto il talento che li alimenta e, così, qualcosa non torna. […] Coni, Figc, ma anche il governo rendono onore ad un’Italia coraggiosa, intraprendente, multietnica: Hasa, Ndour, Kayode, Koleosho sono l’espressione di un calcio che sa vincere.

cher ndour

Luis Hasa è alla Juventus da sempre e, ora, lo aspetta l’avventura in bianconero dentro la Serie C con l’Under 23: di origini albanesi, là davanti sa fare tutto come un jolly d’attacco. Cher Ndour, 1,90 di presenza in mezzo al campo, […] da quest’anno, giocherà con la maglia del Paris Saint Germain […] è arrivato gratis dal Benfica e, al Benfica, ha già vinto la Youth League, la Champions dei giovani, da protagonista. Michael Kayode è nato a Borgomanero e ha deciso la finalissima con il Portogallo […]: la sua casa è la Fiorentina, a Vincenzo Italiano la missione di fargli chiudere il cerchio.

lucas kaleosho

Lucas Kaleosho è retrocesso nella seconda serie spagnola con l’Espanyol, ma il ragazzo statunitense, di madre canadese, a Barcellona ha lasciato il segno. L’Italia di Bollini […] è sul tetto d’Europa grazie alle parate di Mastrantonio, prestato dalla Roma alla Triestina, all’adrenalina di Missori, due presenze in A con i giallorossi e, adesso, al Sassuolo, alla duttilità di Regonesi, alla forza dei cugini Lorenzo e Alessandro Dellavalle, il primo juventino, il secondo granata, alla regia del giallorosso Faticanti (per lui Mourinho stravede), alla saggezza del romanista Pisilli, alla vivacità di Samuele Vignato, 5 presenze in A nel Monza di Palladino così come alla freschezza di D’Andrea, 5 volte nel campionato dei grandi con il Sassuolo.

lorenzo e alessandro dellavalle

Vent'anni fa, l’Europeo Under 19 lo vinse la nazionale di Chiellini, Aquilani, Pazzini, Francesco Lodi, Padoin. Vent'anni dopo, ci sono loro, un gruppo di giovani che chiede fiducia. L’avranno? Il Palermo ha appena annunciato l’acquisto di Desplanches, portiere dell’Italia Under 20 […]

