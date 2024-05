31 mag 2024 19:54

LA FEDERCALCIO BRASILIANA SI SCHIERA DALLA PARTE DI PAQUETÀ: IL CALCIATORE DEL WEST HAM, INDAGATO DALLA "FA" INGLESE PER PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE SULLE SCOMMESSE (SI SAREBBE FATTO AMMONIRE DI PROPOSITO IN ALMENO 4 OCCASIONI), È STATO CONVOCATO PER LE AMICHEVOLI DELLA "SELEÇAO" E PER LA COPPA AMERICA - IL CENTROCAMPISTA, CHE RISCHIA UNA MAXI-SQUALIFICA, POTRA' SCENDERE IN CAMPO REGOLARMENTE PER I PROSSIMI IMPEGNI DELLA NAZIONALE VERDEORO…