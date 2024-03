9 mar 2024 15:49

FEDERICA BRIGNONE, CHE RIMONTONE! NELLO SLALOM GIGANTE DI ARE TRIONFO NUMERO 26 IN CARRIERA PER LA SCIATRICE AZZURRA (AL QUINTO SUCCESSO STAGIONALE) - BATTUTA IN RIMONTA LA SVEDESE SARA HECTOR. QUARTO POSTO PER MARTA BASSINO - GRAZIE AI 100 PUNTI CONQUISTATI BRIGNONE RESTA IN PIENA CORSA PER LA VITTORIA DELLA COPPA DI GIGANTE… - VIDEO