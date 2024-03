FEDERICA BRIGNONE TRIONFA NEL GIGANTE DI SAALBACH - LAURA GUT CONQUISTA LA COPPA DEL MONDO GENERALE DOPO 8 ANNI - L'AZZURRA FIRMA LA VITTORIA NUMERO 27 IN CARRIERA, (È LA PIÙ VINCENTE NELLA STORIA DELLA COPPA DEL MONDO AZZURRA, CON 3 VITTORIE IN PIÙ SU GOGGIA) - LA SVIZZERA CONQUISTA ARITMETICAMENTE CLASSIFICA ASSOLUTA E COPPETTA DI SPECIALITÀ. FUORI MARTA BASSINO

Federica Brignone e Lara Gut, il sole di Saalbach - sede austriaca delle finali di Coppa del Mondo 2024 - bacia le due protagoniste di giornata nello sci alpino. L'italiana firma la sua vittoria numero 27 in carriera conquistando l'ultimo gigante di stagione, la svizzera vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell'albo d'oro a Mikaela Shiffrin che ha chiuso con il successo nello slalom del 16 marzo la sua stagione.

La valdostana, già prima dopo la prima manche, ha dominato anche la seconda, interpretando meglio di tutte la neve salata e granulosa di Saalbach. Ha chiuso con 1"36 su Alice Robinson e 1"67 su Thea Louise Stjernesund, nonostante un errore simile a quello che aveva rischiato di buttarla fuori nella prima frazione. Successo numero 27 per la figlia di Ninna Quario, Federica si conferma la più vincente nella storia della CdM azzurra, con 3 vittorie in più su Goggia. Ottava la 31enne norvegese Ragnhild Mowinckel, all'ultima gara in carriera dopo due medaglie olimpiche, due mondiali e 4 vittorie in CdM. Fuori nella seconda - come Haaser e Gasienica - l'altra azzurra Marta Bassino, decima dopo la prima manche. Molto bene, undicesima a 1"68 da Brignone, Lara Colturi, la 17enne italiana figlia d'arte che corre per la nazionale albanese.

