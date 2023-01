FEDERICA PELLEGRINI E’ INCINTA? LEI SMENTISCE: “MA VA, CON MATTEO NON CI STIAMO PROPRIO PENSANDO. MIA MADRE E’ LI’ CHE BATTE IL DITO SULL’OROLOGIO. MA ASPETTERA’ ANCORA. IO E MIO MARITO CI SENTIAMO ANCORA 16 ANNI" - LA “DIVINA” RACCONTA LA SUA VITA UN ANNO DOPO IL RITIRO TRA LA TV CON "PECHINO EXPRESS" E LA SUA ACADEMY IN CUI INSEGNERA’ NUOTO AI GIOVANI TALENTI - "LA SESTA OLIMPIADE? NO. A PARIGI 2024 CI SARÒ OVVIAMENTE MA COME MEMBRO CIO"

Estratto dell’articolo di Alessandra Retico per “la Repubblica”

Natale ognuno a casa propria. «Non ci sarebbe stato tempo per vedere i rispettivi parenti, altrimenti». Altrimenti, Federica Pellegrini lo è sempre stata. Anche nella sua nuova vita, quella dopo il nuoto, quella dopo il matrimonio, il suo stile è libero. Con Matteo Giunta, ex allenatore e da fine agosto suo marito, saranno protagonisti di Pechino Express (in onda a marzo).

Sono appena tornati da una luna di miele tardiva alle Maldive. Non ha ripensamenti sulla piscina cui ha detto addio dopo la quinta finale olimpica (record) a Tokyo. «Nessun dramma esistenziale». Ha 34 anni e sul diventare mamma, o addirittura essere già incinta come si vocifera da qualche parte, taglia corto: «Ma va, non ci stiamo proprio pensando».

Eppure sua mamma Cinzia è già da un po' che batte il dito sull'orologio .

«È una sua battuta. Ma è lì che aspetta da un anno e mezzo. E aspetterà ancora».

Quanto? Ci sarà pure il progetto di un figlio.

«Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare».

Quali?

«Almeno tre e tutti importanti. Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo, diciamo così, letterario e l'altra di prodotto. Ci tengo perché sono entusiasmanti e perché spero portino un messaggio positivo. Non posso aggiungere altro per ora. Con Matteo invece vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po' casa nostra».

Ci racconti.

«Vorremmo partire quando finiscono le scuole con tre settimane di full immersion divise per età dei partecipanti. Ci sarà palestra, corsia e altre attività. Vorremmo che fosse una cosa semplice all'inizio. Ci sarà uno sponsor tecnico e stiamo studiando un logo, una delle cose più divertenti».

Com' è la vita a casa dei coniugi Pellegrini-Giunta?

«Come prima del matrimonio, già convivevamo, Matteo non è cambiato, il solito pantofolaio, mi aveva già preparata a questo. La logistica è la stessa, impegni e lavoro, amici, ultimamente ci vediamo qualche volta a cena anche con Sofia Goggia a Verona.

Non grandi stravolgimenti, ma c'è più magia. Ci fa strano chiamarci marito e moglie, ci sentiamo ancora 16enni. Il 2022, al livello personale, lo ricordo per le nostre nozze: un giorno che non dimenticherò per tutta la vita, bello, emozionante, divertente».

Luna di miele, ritardata, alle Maldive.

«C'ero già stata sette anni fa, ma devo dire che stavolta mi è piaciuto molto più. Abbiamo fatto amicizia con Pecco Bagnaia e la sua compagna, non ci conoscevamo, si sono trasferiti a Pesaro più o meno quando Matteo la lasciava per Verona.

Siamo stati tre ore in acqua ogni giorno, peccato che ci siamo dimenticati la telecamera. Abbiamo visto anche due squaletti. Se mi è passata la paura del mare? Un po' di blu l'ho visto e ci sono anche stata dentro, ma sempre con la barriera corallina da un lato, non mi avventurerei dritto per dritto al largo, non mi sentirei a mio agio, preferisco stare in superficie».

La piscina rimane al centro della sua vita. Possibile nessun rimpianto?

«So che sarebbe un bel titolo: Pellegrini si prepara per la sesta Olimpiade. Ma non è così. A Parigi 2024 ci sarò ovviamente come membro Cio, quest' estate non so se farò un salto ai Mondiali di Fukuoka, il Giappone mi attrae sempre moltissimo. Non mi manca la piscina, vado a nuotare solo ogni tanto, frequento più la palestra.

