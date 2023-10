FENOMENI IN ITALIA, BROCCHI ALL'ESTERO - DA QUANDO HANNO LASCIATO MILAN E INTER, GIGI DONNARUMMA E ANDRÉ ONANA SONO LA BRUTTA COPIA DEI CALCIATORI VISTI IN SERIE A - IL PORTIERE AZZURRO VIENE CRITICATO PER LE SUE PAPERE E RISCHIA ANCHE DI PERDERE IL POSTO IN NAZIONALE - ANCORA PIU' INCREDIBILE L'INVOLUZIONE DELL'EX NERAZZURRO: ARRIVATO AL MANCHESTER UNITED PER 55 MILIONI, IL SUO INIZIO IN PREMIER LEAGUE È STATO DA INCUBO...

[…] Milano è vicino all’Europa ma Gianluigi Donnarumma e André Onana sono lontani, lontanissimi dai bei momenti vissuti a San Siro. […] sette reti incassate dai loro ex portieri che decisamente no, non hanno mai più parato come ai tempi del Meazza.

DONNARUMMA E LA VITA DIFFICILE AL PSG

La vita non più rossonera di Donnarumma, dal 2021 in poi, ha vissuto la grande gioia di un Europeo conquistato da assoluto protagonista, […] Parigi, però, è stata avara di soddisfazioni, […] Prima l’alternanza (mal sopportata) con Keylor Navas, poi un mix impazzito di belle parate ed errori […]

SPALLETTI A DONNARUMMA: “IL TALENTO VA RISPETTATO E COLTIVATO”

A settembre, dopo l’errore sulla punizione di Bardhi che ha permesso alla Macedonia del Nord di pareggiare con l’Italia nel match di esordio in panchina di Spalletti, il ct lo ha difeso ma anche ammonito: “I ragazzi prodigio – ha detto il tecnico toscano – devono avere rispetto del talento che gli è stato donato, migliorandolo con l’impegno. Se non ci lavori, il talento diventa presunzione”. […]

ONANA E LE PAPERE IN SERIE ALLO UNITED

Ben peggiore, però, è la crisi che sta attraversando André Onana. Arrivato a parametro zero dall’Ajax nel 2022, il portiere è stato impeccabile nella stagione che l’Inter ha concluso con la finale di Champions. Ceduto allo United per 55 milioni di euro per necessità di bilancio, Onana sta vivendo una stagione orribile a Manchester. Tra i tanti errori, le papere in Premier League contro Nottingham Forest e Brighton e in Champions con il Bayern Monaco e il Galatasaray. Nel 3-2 subìto a Old Trafford dai turchi, inguardabile il passaggio intercettato da Mertens che ha provocato il rigore per gli ospiti e l’espulsione di Casemiro. Eppure il gioco con i piedi è una delle caratteristiche migliori dell’ex numero 24 dell’Inter, che ama giocare a centrocampo nelle sfide sui campi in terra con gli amici d’infanzia, nel suo Camerun.

DONNARUMMA, ONANA E QUEI RITORNI IMPOSSIBILI

Milano è lontana, troppo lontana per immaginare un ritorno. Donarumma si è lasciato malissimo con i milanisti, che a suon di fischi gli rinfacciano, appena possono, il suo addio a parametro zero. Onana invece è molto amato dai tifosi dell’Inter, che però adesso ha puntato sull’affidabilità di Sommer per garantirsi una super plusvalenza. E così il passato sguscia via dai loro guantoni, come fosse un pallone dispettoso che non si riesce a parare.

