FERMI TUTTI: IL BOURNEMOUTH, SQUADRA DI BASSA CLASSIFICA DELLA PREMIER, PIOMBA SU ZANIOLO E PRESENTA UN'OFFERTA DA TRENTA MILIONI DI EURO, PIÙ ALTRI CINQUE MILIONI DI BONUS E IL 10% SULLA FUTURA RIVENDITA. UN PIATTO RICCO E CHE LA ROMA SAREBBE SUBITO PRONTA AD ACCETTARE. ADESSO PINTO STA ATTENDENDO LA RISPOSTA DELL'ENTOURAGE DI ZANIOLO CHE A SUA VOLTA ATTENDE IL MILAN…

Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it

A cinque giorni dalla chiusura del mercato, ecco arrivare la prima vera offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Non dal Milan, che sta ancora temporeggiando e non vorrebbe andare oltre i diciotto milioni di euro, bonus inclusi, ma dalla Premier League. Il Bournemouth questa mattina ha presentato un'offerta a titolo definitivo a dir poco soddisfacente per la Roma: adesso la palla passa a Zaniolo che dovrà decidere se accettare.

Roma, ecco l'offerta ufficiale per Zaniolo

Il club inglese ha presentato un'offerta da trenta milioni di euro. Non solo, più altri cinque milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Un piatto ricco e che la Roma sarebbe subito pronta ad accettare. Adesso Pinto sta attendendo la risposta dell'entourage di Zaniolo che intanto sta aspettando il Milan. Nicoò vorrebbe rimanere in Italia, difficilmente accetterà un club non di prima fascia della Premier nonostante un buon ingaggio. La Roma spera di riuscire a convincere il giocatore a partire.

