FERMI TUTTI! “MITRAGLIA” MENTANA IN VERSIONE ULTRA’ “BAUSCIA” A MADRID, IN PLAZA MAYOR: VIDEO STRACULT! – STASERA SI GIOCA IL RITORNO DEGLI OTTAVI TRA ATLETICO MADRID E INTER E MIGLIAIA DI TIFOSI NERAZZURRI HANNO INVASO LE STRADE DELLA CITTA’ SULLE NOTE DEL CORO “PER LA GENTE CHE…” – CHICCO MENTANA, GRANDE TIFOSO INTERISTA, ERA A MADRID PER LA FINALE DI CHAMPIONS VINTA DA MOURINHO NEL 2010. A MILITO ANNI DOPO RIVELO': “A ME PIACCIONO LE DONNE, MA LEI È L'UOMO CHE MI HA FATTO GODERE DI PIÙ'"

Da fcinter1908.it

ENRICO MENTANA ULTRA' A MADRID

Intervistato da Sport Mediaset, Enrico Mentana, giornalista e grande tifoso dell'Inter, ha raccontato la giornata vissuta a Madrid nel giorno della conquistata della Champions Leaguedella squadra di Mourinho:

"Di quel giorno di 10 anni fa ho indelebile quasi tutto. L'arrivo a Madrid con il volo charter, con tantissime persone che conoscevo e altre che non conoscevo. Migliaia di tifosi dell'Inter. Avevamo tutti quella strana euforia da predestinati, che di certo non si può dire sia stata una caratteristica dell'Inter degli ultimi decenni. Come se si andasse alla festa per il Triplete, non a provare di fare il Triplete e di portare l'Inter in cima all'Europa. Abbiamo vissuto una giornata che sembrava surreale.

Era il compimento di una stagione d'oro, non facilmente ripetibile. All'interno della partita, pur difficile dall'inizio, non c'è stato un momento in cui non si fosse assolutamente fiduciosi del fatto che sarebbe finita come poi finita. Sarà che c'era Milito che segnava già dallo spogliatoio. Gliel'ho detto tanti anni dopo: 'A me piacciono le donne, ma lei è l'uomo che mi ha fatto godere di più'".

