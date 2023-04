FERRARI, CHE DISASTRO – IN AUSTRALIA, TRA COLPI DI SCENA E TRE BANDIERE ROSSE, VINCE VERSTAPPEN (ALONSO OTTIMO TERZO), LECLERC VA FUORI ALLA TERZA CURVA E SAINZ CHIUDE DODICESIMO DOPO LA PENALITA' – IL PILOTA MONEGASCO, AL SECONDO RITIRO IN TRE GARE: "NON NE GIRA UNA GIUSTA" - "L'INCOMPRENSIONE CON SAINZ? NIENTE DI GRAVE, È PASSATA SUBITO, CI SIAMO SOLO INTESI MALE"

Per Verstappen è la prima vittoria della carriera in Australia.

Ordine d'arrivo:

1. Verstappen (Red Bull)

2. Hamilton (Mercedes)

3. Alonso (Aston Martin)

4. Stroll (Aston Martin)

5. Perez (Red Bull)

6. Norris (McLaren)

7. Hulkenberg (Haas)

8. Piastri (McLaren)

9. Zhou (Alfa Romeo)

10. Tsunoda (AlphaTauri)

11. Bottas (Alfa Romeo)

12. Sainz (Ferrari)

MALEDIZIONE LECLERC

Estratto da gazzetta.it

Per Charles Leclerc, stella polare della Ferrari, il Mondiale di F1 2023 è iniziato decisamente male. Il ritiro in Bahrain, il settimo posto in Arabia Saudita e - ciliegina sulla torta - il GP Australia durato poche centinaia di metri. Per il monegasco testacoda alla curva 3 e SF-23 bloccata nella ghiaia.

RADIO LECLERC— "Mi hanno toccato al posteriore" si sentirà gracchiare poi in radio lo sfortunato ferrarista. La rossa numero 16, scossa sul retro, ha perso aderenza finendo in testacoda nella fase centrale di curva 3: macchina nella via di fuga mentre il gruppone sfila, Leclerc cerca di riprendere la corsa ma è troppo tardi, la frittata è fatta. Ferrari bloccata, corsa di Charles finita. "Contatto di gara, nessuna investigazione necessaria", arriverà poco dopo la comunicazione della Direzione Corsa. Adesso la missione di Charles è riprendersi dallo scossone: quello subito da Stroll è stato lieve, quello al morale decisamente più forte. "In curva 3 c'era lo spazio all'esterno per tentare l'attacco su Stroll, solo che davanti Alonso ha frenato ancora più forte e ha spinto Lance ad allargarsi su di me. La colpa non è sua, però la frustrazione è grande perché in tre gare finora è andato tutto storto. Da Baku dobbiamo ripartire, la stagione è lunga ma finora non ne gira una giusta. L'incomprensione con Sainz? Niente di grave, è passata subito, ci siamo solo intesi male", ha poi spiegato Charles ai microfoni di Sky Sport.

