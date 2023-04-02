LA FERRARI LO FA MEGLIO (IL SUV) - LAPO ELKANN LA TOCCA PIANO: "PROVATO 'URUS' DELLA LAMBORGHINI E 'PUROSANGUE' DELLA FERRARI. L’URUS SEMBRA UNA DACIA. E’ UNA MACCHINA DA COATTO. L’ALTRA E’ UN GIOIELLO” - E POI CHIEDE AI SUOI FAN SU TWITTER UN RIMEDIO CONTRO L'INSONNIA: "DORMO POCO, PURTROPPO. SE AVETE CONSIGLI O UNO DI VOI CHE È MIO FOLLOWER CONOSCE UN OTTIMO MEDICO PER IL SONNO...

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UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...

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