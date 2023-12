FERRARI, SARA' LA VOLTA BUONA? – LA FERRARI PRESENTERÀ LA NUOVA MONOPOSTO IL PROSSIMO 13 FEBBRAIO – VASSEUR PROMETTE CHE LA MACCHINA DARA’ MOLTE SODDISFAZIONI: “ABBIAMO CAMBIATO IL 95% DEI COMPONENTI. SARÀ PIÙ BILANCIATA E FACILE DA GUIDARE…” - SPERIAMO, VISTO CHE DA ANNI LA "ROSSA" FA FIGURACCE IN FORMULA 1 E NON RIESCE PIU' A ESSERE COMPETITIVA

Estratto dell’articolo di Alessandra Retico per “la Repubblica”

C’è una Ferrari (2022) al centro della tavola rotonda. Pranzo di Natale a Fiorano per dare il benvenuto alla prossima rossa che apparirà sempre qui il 13 febbraio: «Niente scaramanzia, la macchina del 2024 la presenteremo un giorno prima di San Valentino per avere più tempo in vista del via in Bahrein». […]

L’anno scorso il lancio per la festa degli innamorati prometteva un amore che non è poi sbocciato: 3° posto Costruttori e una sola gara vinta con Carlos Sainz a Singapore.

[…] Fred Vasseur […] Ereditava l’auto da Mattia Binotto, la prossima sarà tutta sua. E molto diversa: «Cambieremo il 95% dei componenti, può sembrare una rivoluzione, non lo è». Per Enrico Cardile, dt telaio e aerodinamica, «sarà più bilanciata e facile da guidare. Siamo certi di aver preso la giusta direzione». La scocca è in assemblaggio, presto sarà montato anche il motore per la prima scintilla.

I contratti di Leclerc e Sainz, in scadenza a fine 2024, sono sul tavolo: «Pensavamo di chiudere prima, l’obiettivo sarebbe di firmare entro l’inizio del Mondiale. Ma c’è tempo». Esclude trattamenti diversi per i due: «Per noi sono pari. Non voglio una buona risorsa e un’altra di secondo livello». Guida laica, Vasseur. Parla di tutto: definisce «imbarazzante» l’inchiesta Fia chiusa in 24 ore contro un presunto conflitto di interessi tra i coniugi Wolff e applaude alla reazione unitaria delle squadre; non sarebbe contrario a un 11° team in griglia ma ritiene più centrale il ruolo del pilota; chiede più chiarezza sui regolamenti. È uomo pratico.

