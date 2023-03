29 mar 2023 14:43

LA FERRARI VA PIU’ LENTA DI UN TRATTORE. E IL CAPO DEL MURETTO DELLA ROSSA, FREDERIC VASSEUR, PREPARA L’ENNESIMA RIVOLUZIONE E PENSA A UNA MACCHINA NUOVA, DA METTERE IN PISTA A MONDIALE IN CORSO - SI SPERA DI VEDERLA IN PISTA AL GRAN PREMIO DELL’EMILIA ROMAGNA IN PROGRAMMA A IMOLA DAL 19 AL 21 MAGGIO. LA “VERA” STAGIONE PER IL CAVALLINO INIZIERÀ QUINDI A PRIMAVERA INOLTRATA, DOPO CHE SARANNO STATI DISPUTATI CINQUE GRAN PREMI…