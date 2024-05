LA FICG SOTTO MINACCIA DEL GOVERNO: UN'AGENZIA GOVERNATIVA SOSTITUIRÀ LA COVISOC (COMMISSIONE DI VIGILANZA ISTITUITA PRESSO LA FEDERCALCIO) PER CONTROLLARE I BILANCI DELLE SQUADRE E DARE L'OK ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI - PRONTO IL DOCUMENTO DELL’ESECUTIVO, I PRESIDENTI PARLANO DI "INVASIONE DI CAMPO" DEL GOVERNO CHE POTREBBE CREARE PROBLEMI NEI RAPPORTI CON UEFA E FIFA - GRAVINA, PRESIDENTE FIGC, CONVOCA UNA RIUNIONE STRAORDINARIA PER LUNEDÌ…

I presidenti dei club di calcio sono in fermento. Ma non solo loro. Tutto lo sport, o meglio lo sport professionistico. Un principio sacro e inviolabile, ovvero l’autonomia dello sport, sta per essere messo in discussione da un emendamento proposto dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Il piano prevede che il controllo sui conti delle società di calcio passi nelle mani di un’agenzia governativa e non più in quelle della Covisoc, vale a dire la Commissione di vigilanza istituita presso la Figc.

Un’invasione di campo clamorosa, così viene percepita dai presidenti delle società che ritengono essere la mossa di Abodi la replica alle richieste di autonomia della Lega di A proclamate e reiterate dal presidente Lorenzo Casini e dal numero uno della Lazio, Claudio Lotito.

A furia di chiedere l’indipendenza dalla federazione, alla Figc sta per essere sottratto il controllo sui bilanci delle società. L’emendamento che ancora dovrà essere votato prevede che la Presidenza del Consiglio nomini un’autorità, diretta da tre figure e composta in totale da una trentina di controllori. Poltrone che costerebbero ai club controllati (che certo non chiedevano di esserlo da un ente al fuori del perimetro sportivo) 2,5 milioni di euro.

Del resto c’è chi fa notare che le società che partecipano alle coppe sono già sotto l’egida della Uefa che concede le licenze previo controllo, e i requisiti per superare la verifica sono rigidissimi. Il presidente federale Gabriele Gravina ha convocato per lunedì una riunione straordinaria dei presidenti delle componenti (Lega di A, B, Lega Pro, Allenatori, Giocatori e Arbitri), propedeutica al consiglio federale di settimana prossima.

Perché può essere un problema

Nel sistema attuale, il controllo economico-finanziario, è come detto in capo alle federazioni. Ed è per questo che un'ingerenza del governo potrebbe creare qualche problema nei rapporti con Uefa e Fifa.

