LA FIGC PREPARA LA VENDETTA CONTRO IL MANCIO - LA FEDERCALCIO POTREBBE CHIEDERE UN RISARCIMENTO A ROBERTO MANCINI PER IL SUO ADDIO ALLA PANCHINA DELLA NAZIONALE AZZURRA - IL CONTRATTO DELL'EX C.T. PREVEDEVA L'OPZIONE PER LIBERARSI UNILATERALMENTE E GRATUITAMENTE A DETERMINATE CONDIZIONI, LEGATE AL RAGGIUNGIMENTO DI ALCUNI RISULTATI SPORTIVI. VISTO CHE LA NAZIONALE NON È ANDATA AL MONDIALE E NON SI È ANCORA NEMMENO QUALIFICATA PER L'EUROPEO, L'ALLENATORE AVREBBE DOVUTO ONORARE L'ACCORDO...

roberto mancini in arabia saudita

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

Come in ogni divorzio, tra Roberto Mancini e la Federcalcio potrebbe arrivare il momento in cui contare non i cocci della separazione, ma i danni. […]

Il contratto di Mancini da ct presentava l'opzione per liberarsi unilateralmente e gratuitamente solo a determinate condizioni, legate al raggiungimento di alcuni risultati sportivi. Ma la Nazionale, semplicemente, non è andata al Mondiale e non si è ancora nemmeno qualificata per l'Europeo, quindi, secondo la disciplina Fifa, il recesso unilaterale apre lo scenario del risarcimento del danno.

MANCINI GRAVINA

D'altronde, se fosse stata la Figc a mandare a casa il ct, avrebbe dovuto onorare il suo stipendio (4,5 milioni netti a stagione) e pagargli in più un risarcimento.

Adesso, visto che è stato Mancini ad andarsene, potrebbe essere lui a pagare. È solo un'ipotesi, al momento. Quando la moglie-avvocato, Silvia Fortini, pochi giorni dopo l'annuncio delle dimissioni, ha inviato in federazione una mail per chiedere, in sostanza, la rinuncia a qualunque azione risarcitoria, non l'ha ottenuta.

A quanto pare la Federcalcio non ha ancora scelto quale strada prendere. L'intenzione di Gravina è quella di investire il Consiglio federale di quanto accaduto, in modo che siano tutte le componenti a decidere i prossimi passi.

mancini gravina

Fosse anche un indennizzo simbolico, è difficile che Mancini possa cavarsela senza versare nemmeno un euro alla Figc, soprattutto dopo lo show di lunedì, quando a Riad ha firmato in mondovisione il contratto fino al 2027 da 18 milioni netti a stagione più 6 di bonus con i Falconi verdi. Una somma che renderà digeribile per Mancini anche l'assegno da versare ai suoi vecchi datori di lavoro. […]

