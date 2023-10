22 ott 2023 14:49

FINALE DI FUOCO ALL'OLIMPICO! IL "FARAONE" EL SHAARAWY ALL’ULTIMO RESPIRO REGALA LA VITTORIA ALLA ROMA: ESPULSO MOURINHO CHE SI RIVOLGE VERSO LA PANCHINA DEL MONZA: “PARLI TROPPO E PIANGI” (CE L’AVEVA CON PALLADINO CHE IN PASSATO NON HA RISPARMIATO STOCCATE VERSO LO "SPECIAL"?) – MOU SALTERA’ LA PARTITA CON L’INTER - IL MONZA HA GIOCATO IN 10 DALLA FINE DEL PRIMO TEMPO PER L’ESPULSIONE DI D’AMBROSIO. I GIALLOROSSI HANNO CENTRATO DUE PALI CON LUKAKU E AZMOUN...