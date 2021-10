10 ott 2021 17:20

FINALINA DI NATIONS LEAGUE: L’ITALIA BATTE 2-1 IL BELGIO CON SUPER GOL DI BARELLA E RIGORE DI BERARDI - I RAGAZZI DI MANCINI CONQUISTANO IL TERZO POSTO DEL TORNEO E PUNTI UTILI PER IL RANKING IN VISTA DEL SORTEGGIO PER IL MONDIALE IN QATAR. LA SQUADRA DI MARTINEZ, SENZA LUKAKU, COLPISCE TRE LEGNI - IL RIMPIANTO DEL MANCIO: "L'ITALIA DELL'EUROPEO C'ERA ANCHE CON LA SPAGNA MA ERAVAMO IN DIECI"