FINALMENTE BERLUSCONI AVRA' IL SUO STADIO! IL MONZA VUOLE INTITOLARGLI IL BRIANTEO (OGGI "U-POWER STADIUM") - AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTADINA BRIANZOLA È STATA PRESENTATA UNA MOZIONE PER CAMBIARE IL NOME DELL'IMPIANTO IN ONORE DEL CAV - SOTTO LA GUIDA DI NONNO SILVIO, IL MONZA HA CENTRATO LA PRIMA STORICA PROMOZIONE IN SERIE A E LA SALVEZZA CON SEI GIORNATE D’ANTICIPO - QUANDO BERLUSCONI DISSE: “HO VINTO PIÙ DI SANTIAGO BERNABEU. LUI HA AVUTO UNO STADIO DEDICATO DA VIVO, SPERO CHE ME NE DEDICHINO UNO DA MORTO”