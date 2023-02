17 feb 2023 12:50

FINALMENTE CE L'HA FATTA: JANNIK SINNER BATTE IN DUE SET (6-4; 6-3) IL NUMERO 3 AL MONDO TSITSIPAS ALL'ATP 500 DI ROTTERDAM - DOMANI NEI QUARTI DI FINALE IL "DERBY" CONTRO WAWRINKA (I DUE CONDIVIDONO IL MANAGER LAWRENCE FRANKOPAN) - UN SEGNALE IMPORTANTE, DOPO UN PERIODO DELUDENTE, LANCIATO DALL'AZZURRO CHE DIMOSTRA COME LA TOP 5 SIA ALLA SUA PORTATA - PAOLO BERTOLUCCI: "VINCERE È IMPORTANTE MA ANCOR DI PIÙ QUANDO METTI IN MOSTRA I PROGRESSI" - VIDEO