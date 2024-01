FINALMENTE GOGGIA! PRIMO TRIONFO STAGIONALE IN DISCESA AD ALTENMARKT (DELAGO TERZA): È IL 24° SUCCESSO IN COPPA, EGUAGLIATA BRIGNONE. SOFIA ROMPE IL TABU’ SU UNA PISTA JELLATA IN CUI SI ERA FATTA MALE E NON ERA MAI SALITA SUL PODIO. E ALLA FINE IN LACRIME COMMENTA: “NON STAVO EMOZIONALMENTE BENISSIMO. NON HO ANCORA TIRATO FUORI TUTTA LA MIA CAVALLERIA, STO FACENDO UN PO' FATICA…”

Finalmente Goggia. Su una pista di brutti ricordi Sofia libera l'urlo e conquista il primo successo stagionale in discesa. Ci era già andata vicina a St. Moritz (seconda) e in Val d'Isere (quarta), oggi senza essere perfetta ("Qualche sbavatura in alto" ha commentato) si è lasciata alle spalle l'austriaca Venier di 10 centesimi. E sul podio dopo 4 anni risale Nicol Delago, terza a 34/100 a pari merito con l'altra austriaca Puchner. Per Goggia è il 24° successo in Coppa del Mondo (eguaglia Federica Brignone in testa alla classifica delle plurivincitrici), il 18° in discesa: meglio di lei nella storia solo Vonn (43), Moser Proell (36) e Goetschl (24).

Sofia Goggia ad Altenmarkt Zauchensee (Austria) non era mai salita sul podio prima: due cadute, un quarto e un 18° posto finora in Coppa del Mondo. E chiude i conti con una pista in cui nel febbraio 2011 si infortunò: in una discesa di Coppa Europa finì nelle reti, procurandosi un trauma cranico e un importante strappo muscolare. "E' stata una buona gara, solida - commenta alla fine ai microfoni Rai -.

(...) Nell'angolo della leader Goggia non è riuscita a frenare le lacrime. "Su questa pista non avevo mai raccolto buoni risultati. Dopo la scivolata di ieri in superG non stavo emozionalmente benissimo. Oggi ho fatto una discesa un pochino sporca. Non ho ancora tirato fuori tutta la mia cavalleria, sto facendo un po' fatica. Ma sono molto contenta".

