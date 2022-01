FINALMENTE SI SONO SVEGLIATI SINNER E BERRETTINI - DOPO LA BATOSTA CONTRO L'AUSTRALIA, JANNIK E MATTEO METTONO A SEGNO IL PRIMO BOTTO DEL 2022, BATTENDO NETTAMENTE 3-0 LA FRANCIA ALL'ATP CUP - ORA L'ITALIA TORNA IN CORSA PER LE SEMIFINALI: BISOGNA SCONFIGGERE LA RUSSIA NELL'ULTIMA GIORNATA E SPERARE CHE GLI AUSTRALIANI PERDANO UNA DELLE PROSSIME DUE SFIDE… - VIDEO

Una vittoria che ci serviva e che ci fa ritornare in corsa per le semifinali della Atp Cup. La nostro Italia ha trionfato nettamente per 3-0 sulla Francia, grazie alle super prestazioni di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini.

Il primo ha trionfato 6-3 7-6 contro Artur Rinderknecht (numero 58 del ranking), il secondo ha rifilato un 6-4 7-6 a Ugo Humbert. Tornati poi entrambi in campo per battere al tie break nel doppio (6-3 6-7 10-8) la coppia transalpina formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin. La batosta iniziale contro l’Australia è dunque già alle spalle.

Le partite di Jannik e Matteo

Se Sinner aveva perso contro il francese lo scorso anno a Lione (6-7 6-2 7-5), si era poi nettamente rifatto battendolo nei quarti ad Anversa per 6-4 6-2. A impedire che l’altoatesino potesse gestire a proprio piacimento l’incontro, è stata l'aggressività al servizio di Rinderknecht.

Poi quando il francese è lentamente calato, Jannik ha messo a puntino la risposta ed è tornato a dominare gli scambi da fondo campo. Per Berrettini, invece, la vittoria con Humbert, che nella prima giornata del torneo era sopravvissuto ed era riuscito a mettere ko niente meno che il numero 2 del mondo: Daniil Medvedev.

Battere ora la Russia, poi c’è da sperare

Con questo risultato l'Italia balza al comando del girone B, ma per passare il turno gli azzurri dovranno assolutamente battere la Russia nell'ultima giornata e sperare che l'Australia perda una delle prossime due sfide: quella odierna proprio contro la formazione di Medvedev o nell'ultima giornata contro i già eliminati francesi.