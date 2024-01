25 gen 2024 20:00

FINALMENTE UN TOTTI A MADRID - CRISTIAN TOTTI, PRIMOGENITO DEL PUPONE, LASCIA IL FROSINONE DOPO SOLO SEI MESI E SI TRASFERISCE IN SPAGNA: GIOCHERÀ PER IL RAYO VALLECANO - PER ANNI IL PADRE ERA STATO ACCOSTATO AL REAL MADRID, MA HA SEMPRE RIFIUTATO LE OFFERTE DEI BLANCOS PER RIMANERE A ROMA (FLORENTINO PEREZ DISSE: "E' STATO L'UNICO A DIRMI NO") - NELLA CAPITALE SPAGNOLA, TOTTI JR. NON CERCHERÀ SOLO DI FARE CARRIERA NEL CALCIO, MA ANCHE NELLA MODA VISTO CHE…