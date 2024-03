13 mar 2024 18:42

FINE DEL CALVARIO PER MATTEO BERRETTINI? - IL TENNISTA ROMANO TORNA A VINCERE DOPO SEI MESI E MEZZO DI STOP PER INFORTUNIO: SUPERATO IL FRANCESE GASTON ALL'ESORDIO NEL CHALLENGER DI PHOENIX - BERRETTINI, SCIVOLATO FUORI DAI PRIMI 150 GIOCATORI DEL MONDO A CAUSA DEI PROBLEMI FISICI, HA BATTUTO IL NUMERO 85 AL MONDO IN TRE SET DOPO AVER PERSO IL PRIMO...