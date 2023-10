ALLA FINE DI UNA TRATTATIVA LUNGHISSIMA OGGI LA SERIE A VENDERÀ I SUOI DIRITTI TV FINO AL 2029 A DAZN E SKY: OGNI ANNO I CLUB INCASSEREBBERO 900 MILIONI, CONTRO I 940 ATTUALI, PIÙ UN BONUS LEGATO ALLE PERCENTUALI DI AUMENTO DEGLI ABBONAMENTI – ISOLATO DE LAURENTIIS, CHE E’ RIMASTO CON IERVOLINO A PUNTARE TUTTO SUL CANALE DELLA LEGA (DIETRO IL PROGETTO CI SAREBBE ANCHE IL FONDO SOVRANO SAUDITA PIF) – “POSSIAMO INCASSARE 4 MILIARDI”. MA MILAN E JUVENTUS HANNO MOLLATO AURELIONE…

Da ilnapolista.it

DIRITTI TV serie a

Alla fine di una trattativa lunghissima, e a tratti un po’ disperata, oggi la Serie A venderà i suoi diritti tv fino al 2029 a Dazn e Sky. Per Repubblica dall’Assemblea di Lega in programma alle 11.30 arriverà la fumata bianca: 10 partite su Dazn e 3 in co-esclusiva su Sky.

“Tutto come adesso, cambieranno le cifre, però – scrive Repubblica – Ogni anno i club incasserebbero 900 milioni, contro i 940 attuali, più revenue sharing per percentuali di aumento degli abbonamenti”. L’offerta prevede, soprattutto da parte di Dazn, cifre a salire nel quarto e quinto anno”.

iervolino de laurentiis

C’è però ancora una sacca di resistenza in seno alla Lega, guidata da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli “punta tutto sul canale della Lega, una svolta storica, che punta a stravolgere i criteri di vendita dei diritti tv del calcio italiano. «Possiamo incassare 4 miliardi», sostiene con un livello piuttosto elevato di ottimismo nelle assemblee.

De Laurentiis, sostenuto oggi soprattutto da Iervolino, il collega a capo della Salernitana. Nell’ultima assemblea era riuscito a compattare un fronte di 7 club: abbastanza per far saltare l’assegnazione. Ma rispetto a una settimana fa qualcosa è cambiato. Tanto. Perché di quel gruppo facevano parte anche Juventus e Milan, che nelle ultime ore però sembrano tornate a orientarsi sull’assegnazione. De Laurentiis conta almeno su 2-3 alleati, forse 4: vuol dire che ha bisogno di 2-3 squadre che si rifiutino di assegnare i diritti alle tv, per far passare la propria linea”.

lorenzo casini claudio lotito foto di bacco (2)

“Servono 14 voti perché i diritti vengano assegnati così, secondo questa strada. E stavolta tutto fa pensare che ci siamo”, conclude Repubblica.

DAZN, JOLLY DA 1 MILIARDO PER CONVINCERE I CLUB

Francesco Bertolino per il “Corriere della Sera” - Estratti

(…) Il sistema di «revenue sharing» avvicina infatti l’offerta di Dazn al canale della Lega perché coinvolge i club in un progetto d’impresa per valorizzare il calcio italiano, condividendone i risultati ma non i rischi. Oggi si vedrà se il meccanismo, eventualmente migliorato con una soglia di attivazione più bassa, basterà a coagulare intorno alle proposte di Dazn e Sky la maggioranza di 14 voti su 20 necessaria ad accettarle. Altrimenti, è stato già convocato il notaio Giuseppe Calafiori che aprirà le buste contenenti le sei proposte di fondi e banche per il canale della serie A. Per sostenere il progetto si sarebbero fatti avanti, fra gli altri, i fondi di private equity Carlyle, Advent, Oaktree e il fondo sovrano saudita Pif.

lorenzo casini bernabo bocca foto di bacco lorenzo casini claudio lotito foto di bacco (1)

aurelio de laurentiis diritti tv dazn diritti tv 3 sky diritti tv calcio