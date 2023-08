È FINITA LA STORIA DI AMORE E LIVORE TRA LEONARDO BONUCCI E LA JUVENTUS – IL DIFENSORE, MESSO FUORI ROSA E ESCLUSO DAI PROGETTI BIANCONERI, HA ACCETTATO L'OFFERTA DELL'UNION BERLINO CHE LO HA CONVINTO CON UN CONTRATTO DA 2 MILIONI (SFUMANO LE PISTE ROMA E LAZIO) - DALLA JUVENTUS, CON CUI HA GIOCATO OLTRE 500 PARTITE, IL 36ENNE RICEVERÀ UN INCENTIVO ALL'ESODO – LE PAROLE DI ALLEGRI: “ERAVAMO STATI CHIARI CON LEO GIÀ DA FEBBRAIO, O SMETTI O CAMBI SQUADRA…”

Leonardo Bonucci ha sciolto le riserve: il suo futuro è all’Union Berlino, l’unico club che lo ha voluto davvero in queste ultime settimane di mercato. Il difensore partirà dall’Italia in serata, domani sosterrà le visite mediche per cominciare la sua nuova avventura: per la prima volta nella sua carriera giocherà all’estero.

[…] sembrava il giocatore volesse attendere la Lazio, ma Sarri non è mai stato convinto della soluzione perché alla ricerca di un calciatore con caratteristiche diverse. Anche l’ipotesi Genoa non si è materializzata. Alla fine l’Union Berlino ha avuto la meglio con la sua offerta da 2 milioni, mentre la Juve riconoscerà al suo ex capitano un incentivo all’esodo.

Il difensore lascia la Juventus dopo 500 presenze. Aveva ancora un anno di contratto a 3 milioni e mezzo netti, ma - prima che rientrasse a Torino per dare il via alla nuova stagione - la dirigenza gli ha comunicato di essere fuori dal progetto per scelta tecnica.

Bonucci in questo primo mese e mezzo della stagione si è così allenato tra i fuori rosa, in orari diversi rispetto a quelli del gruppo prima squadra. La scelta del club ha fatto discutere e il botta a risposta (polemico) tra il calciatore e Allegri non si è mai arrestato del tutto. Anche se l’allenatore - in un’intervista a DAZN - ha chiarito di averlo messo al corrente circa la decisione di escluderlo dal progetto di quest’anno già a febbraio scorso.

I legali di Bonucci nelle ultime settimane hanno mandato due pec per richiedere il reintegro in rosa, il club è rimasto fermo sulla propria posizione. […]

