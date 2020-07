LA FIORENTINA RIPARTE DA…DE ROSSI - PER LA PROSSIMA STAGIONE L’IDEA DI COMMISSO E’ DI AFFIDARE LA SQUADRA ALL'EX GIALLOROSSO - DDR HA CHIUSO CON IL CALCIO GIOCATO DOPO L'ESPERIENZA AL BOCA JUNIORS E IL PASSAGGIO IN PANCHINA SAREBBE IMMINENTE, LA TRATTATIVA È A BUON PUNTO. A FIRENZE DE ROSSI RITROVEREBBE TANTI EX ROMANISTI DA PRADÉ A PENGUE (MEDICO) FINO A ALBERTO AQUILANI, ASSISTENTE DI IACHINI…

Massimo Cecchini per gazzetta.it

DE ROSSI

La sconfitta con il Sassuolo ha lasciato il segno. Il d.g. Barone ha professato fiducia nel gruppo, ma intanto si preparano già i piani per la prossima stagione e il primo colpo, tonante, sarebbe per la panchina con l'arrivo di Daniele De Rossi.

Dagli Stati Uniti Rocco Commisso per il rilancio avrebbe deciso di affidare la squadra proprio a De Rossi, pronto al ritorno in Italia, stavolta a bordocampo. L'ex capitano della Roma ha chiuso con il calcio giocato dopo l'esperienza al Boca Junior e il passaggio in panchina sarebbe imminente, la trattativa è a buon punto.

de rossi

Dopo il suo addio alla Roma, la Fiorentina aveva già cercato di ingaggiare De Rossi come giocatore, ma lui non si sentì di vestire un'altra maglia in Italia. A Firenze De Rossi ritroverebbe tanti ex romanisti da Pradé a Pengue (medico) e Alberto Aquilani, assistente di Iachini ma già il suo gemello in giallorosso per tanti anni.

