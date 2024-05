FISCO INFERNO PER CAMILA GIORGI: DICEVA DI "NON OCCUPARSI DI TENNIS". A QUANTO PARE NON SI PREOCCUPAVA NEANCHE DI PAGARE LE TASSE! – L’AGENZIA DELLE ENTRATE SAREBBE DA APRILE SULLE TRACCE DELLA TENNISTA, CHE A 32 ANNI HA IMPROVVISAMENTE SCELTO DI RITIRARSI - L’ATLETA, CHE POTREBBE TROVARSI IN CALIFORNIA, NON HA MAI PRESENTATO UNA REGOLARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IL FISCO LE HA SEQUESTRATO 480MILA EURO PRESSO LA FEDERTENNIS – ANCHE IL PAPA’-COACH SERGIO AVREBBE PIÙ DI UN PROBLEMA CON LE TASSE…

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il Corriere della Sera

Riappare (ma solo virtualmente) ed è subito congedo: «Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica» scrive su Instagram. Camila Giorgi si scioglie dall’abbraccio con i fan a un mese suppergiù dalla sua sparizione. Motivo? Un contenzioso con il Fisco.

[…] Accade, infatti, che il giallo dell’ultimo mese sulla scomparsa della talentuosa tennista ( forfait alle gare degli Internazionali di tennis del Foro Italico) abbia una soluzione semplice e imprevista al tempo stesso: il Fisco che le ha pignorato 480 mila euro presso la Federtennis.

Lo Stato italiano è sulle tracce di Giorgi dal 15 aprile scorso, quando, i funzionari delle Entrate di Firenze (lei risiede a Prato) avrebbero dovuto recapitarle tutta la documentazione del caso. Cartelle esattoriali evase. Conti da pagare. E quell’avviso, da prendere assai sul serio, di un’indagine che potrebbe portare a un processo. […] Camila non ha mai presentato una regolare dichiarazione dei redditi come prevede la legge. Mai una compilazione. Mai un versamento.

Prodigio sul campo, fantasma per il Fisco. Ma non è tutto. Perché la tennista, molto attiva sui social, sarebbe l’erede di una famiglia in difetto sotto il profilo dei tributi versati o da versare. Anche papà Sergio, l’argentino con il pallino della competizione che le fa da allenatore, avrebbe più di un problema insoluto con l’agenzia delle Entrate. […]

Camila potrebbe ora aver lasciato l’Europa per la California (alle autorità di polizia italiane, da quando di lei non si sa più nulla, non è mai arrivata una denuncia di scomparsa). Quanto durerà questa fuga non è chiaro. Come non è chiaro cosa abbia davvero in mente l’atleta rispetto alle contestazioni del Fisco. Ma i fatti, messi in fila l’uno dopo l’altro, sono questi.

[…] Ora la fuga di Camila diventa materia per i magistrati. Perché, come è noto, il Fisco avvisa il contribuente in difetto proponendogli di pagare il dovuto, magari a rate. Ma poi, nel caso in cui non si trovasse accordo, il rischio è una condanna per evasione. E allora addio sponsor.

C’è un altro capitolo che getta ombra sulla reputazione di Camila. Era il 2022 e Giorgi avrebbe clamorosamente eluso le vaccinazioni anti Covid. Per questa ragione il suo nome era comparso assieme a quello della cantante Madame (Francesca Calearo) nei registri della Procura di Vicenza in un caso di falso (il medico coinvolto avrebbe gettato i vaccini anziché immunizzare i pazienti). I suoi green pass si erano rivelati fasulli e i magistrati lo scorso 2 marzo hanno chiesto il processo. […]

Un anno fa, intervistata dal Corriere, aveva detto: «È diventata meme sui social una mia frase: “I don't follow tennis”, non mi occupo di tennis ...

