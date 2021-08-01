FLASH! AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO TRA CHELSEA E INTER PER LUKAKU: AI NERAZZURRI 115 MILIONI DI EURO CASH, SENZA L’INSERITO DI NESSUNA CONTROPARTITA TECNICA (FONTE GIANLUCA DI MARZIO - SKY)-
FLASH! AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO TRA CHELSEA E INTER PER LUKAKU: AI NERAZZURRI 115 MILIONI DI EURO CASH, SENZA L’INSERITO DI NESSUNA CONTROPARTITA TECNICA (FONTE GIANLUCA DI MARZIO - SKY)-
IL DIVANO DEI GIUSTI – È UNA SERATONA. NON SOLO PERCHÉ PASSANO FILM CULTISSIMI COME “AVERE VENT’ANNI” CON LA COPPIA DELLE VENTENNI DISINIBITE E SEMPRE NUDE LILLI CARATI – GLORIA GUIDA (LA LORO SCENA D’AMORE CREDO SIA UNO DEI PUNTI PIÙ ESTREMI DEL CINEMA ITALIANO), O “LA PATATA BOLLENTE” DI STENO. MA PERCHÉ ARRIVA UN FILM TOTALMENTE STRACULT COME “LEONI AL SOLE” DELLA COPPIA VITTORIO CAPRIOLI-FRANCA VALERI, SUI FLANEURS DI POSITANO, GRANDE RITRATTO DI UN’EPOCA ORMAI LONTANISSIMA DELL’ITALIA DEI PRIMI ANNI’60 - VIDEO
CORRIERE DELLE MIE BRAME - LA CONSOB STA PASSANDO AL SETACCIO LA SEMESTRALE DI RCS E I PARERI INDIPENDENTI DI TOFFOLETTO E REBOA CHE HANNO PORTATO LA SOCIETÀ GUIDATA DA URBANETTO CAIRO A NON ACCANTONARE NEPPURE UN EURO DI FRONTE A UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DI BLACKSTONE DI OLTRE MEZZO MILIARDO - LA COMMISSIONE POTREBBE DECIDERE CHE IL BILANCIO DI RCS NON È CONFORME, APRENDO L’ENNESIMO FRONTE…
IL “TIMES” SBATTE IN PRIMA PAGINA MARCELL JACOBS TIRANDO IN BALLO IL RAPPORTO CON GIACOMO SPAZZINI, SUO EX NUTRIZIONISTA, INDAGATO DALLA POLIZIA PER TRAFFICO DI STEROIDI ANABOLIZZANTI – MA MARCELLO MAGNANI, AGENTE DEL VELOCISTA AZZURRO, CHIARISCE: "DA QUANDO È EMERSA LA VICENDA, MARCELL È SEGUITO DA UN ALTRO PROFESSIONISTA…” - VIDEO
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
MAGARI COL QUINTO VACCINO GLI SCETTICI SI CONVINCONO - DOPO PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA E JOHNSON & JOHNSON, A FINE ESTATE POTREBBE ESSERE AUTORIZZATO IN EUROPA NOVAVAX, PRODOTTO DAGLI AMERICANI: È A BASE DI PROTEINE RICOMBINANTI E NON COME QUELLI ATTUALMENTE IN COMMERCIO, CHE SONO A VETTORE VIRALE, A MRNA E A VIRUS INATTIVATO - QUESTA TIPOLOGIA DI VACCINI NON HA EFFETTI COLLATERALI DI RILIEVO E CURA EPATITE B, IL MENINGOCOCCO B, L’HERPES ZOSTER E L’HPV… (BASTERÀ AI NO VAX?)