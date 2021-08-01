FLASH! AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO TRA CHELSEA E INTER PER LUKAKU: AI NERAZZURRI 115 MILIONI DI EURO CASH, SENZA L’INSERITO DI NESSUNA CONTROPARTITA TECNICA (FONTE GIANLUCA DI MARZIO - SKY)

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

media e tv

IL DIVANO DEI GIUSTI – È UNA SERATONA. NON SOLO PERCHÉ PASSANO FILM CULTISSIMI COME “AVERE VENT’ANNI” CON LA COPPIA DELLE VENTENNI DISINIBITE E SEMPRE NUDE LILLI CARATI – GLORIA GUIDA (LA LORO SCENA D’AMORE CREDO SIA UNO DEI PUNTI PIÙ ESTREMI DEL CINEMA ITALIANO), O “LA PATATA BOLLENTE” DI STENO. MA PERCHÉ ARRIVA UN FILM TOTALMENTE STRACULT COME “LEONI AL SOLE” DELLA COPPIA VITTORIO CAPRIOLI-FRANCA VALERI, SUI FLANEURS DI POSITANO, GRANDE RITRATTO DI UN’EPOCA ORMAI LONTANISSIMA DELL’ITALIA DEI PRIMI ANNI’60 - VIDEO

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

MAGARI COL QUINTO VACCINO GLI SCETTICI SI CONVINCONO - DOPO PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA E JOHNSON & JOHNSON, A FINE ESTATE POTREBBE ESSERE AUTORIZZATO IN EUROPA NOVAVAX, PRODOTTO DAGLI AMERICANI: È A BASE DI PROTEINE RICOMBINANTI E NON COME QUELLI ATTUALMENTE IN COMMERCIO, CHE SONO A VETTORE VIRALE, A MRNA E A VIRUS INATTIVATO - QUESTA TIPOLOGIA DI VACCINI NON HA EFFETTI COLLATERALI DI RILIEVO E CURA EPATITE B, IL MENINGOCOCCO B, L’HERPES ZOSTER E L’HPV… (BASTERÀ AI NO VAX?)