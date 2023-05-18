kemal kilicdaroglu recep tayyip erdogan. Kilicdaroglu Erdogan
FLASH! DA AMBIENTI DEL VIMINALE TRASPARE PREOCCUPAZIONE PER LA FINALE DI CHAMPIONS A ISTANBUL TRA INTER E MANCHESTER CITY. SI TEMONO SCONTRI E TUMULTI MOLTO SERI, A POCHI GIORNI DALLA FINALE, SE UNO DEI 2 CANDIDATI (ERDOGAN O KILICDAROGLU) PERDERA’ LE ELEZIONI PRESIDENZIALI PER POCHI PUNTI DI PERCENTUALE. I DUE CLUB SONO MOLTO PREOCCUPATI...-
LO SCOOP DI “GENTE”: CAIRO HA CENSURATO GILETTI! – IL CONDUTTORE AVEVA SCRITTO L’INTRODUZIONE AL LIBRO “ATTACCO ALLO STATO”, DI FERRUCCIO PINOTTI, PUBBLICATO DALLA CASA EDITRICE DI CAIRO, "SOLFERINO". COME PER MAGIA, IL TESTO È STATO SBIANCHETTATO POCO PRIMA DELLA STAMPA, E IL NOME DI GILETTI RIMOSSO DALLA COPERTINA – CHE COINCIDENZA: NELLO SCRITTO SI AFFRONTAVANO GLI STESSI TEMI OGGETTO DELLE ULTIME PUNTATE DI “NON È L’ARENA”, PRIMA CHE VENISSE CHIUSA: MESSINA DENARO, BAIARDO E I PRESUNTI RAPPORTI CON I POSSIBILI “MANDANTI ESTERNI” DELL’UTRI E BERLUSCONI. ARGOMENTI PIUTTOSTO IMBARAZZANTI PER URBANETTO CHE, COME DAGO DIXIT, SOGNA DI COMPRARSI MEDIASET INSIEME A UNA CORDATA DI IMPRENDITORI - LA PRECISAZIONE DI "RCS": "LA DECISIONE È STATA PRESA DALL'AUTORE STESSO CHE HA AVVISATO 'SOLFERINO'. CAIRO NON NE ERA A CONOSCENZA..."
FLASH! - MATTEONZO, UNA NE FA, MILLE NE PENSA! ORA LA SUA FERVIDA MENTE POLITICA, CONCAVA O CONVESSA A SECONDA DELLE ESIGENZE, HA RIPESCATO UNA FICCANTE NOME COME CAPOLISTA DI ITALIA VIVA PER LE EUROPEE 2024. GENTILONI, COME HA SCRITTO "IL FOGLIO"? MACCHE': RENZI LO CONSIDERA UN TRADITORE. IL NOME CHE RONZA NELLA SUA TESTOLINA E' FRANCESCO RUTELLI, CHE LO SVEZZO' AI TEMPI DELLA MARGHERITA...
TIM BUM BAM! – MAURIZIO LUPI, STAMPELLA CIELLINA DELLA MAGGIORANZA DI GOVERNO CON “NOI MODERATI”, CI TIENE A FARCI SAPERE CHE È “SODDISFATTO” DELLA CANDIDATURA DI LUCIANO CARTA PER IL CDA DI TIM: “È UNA PERSONALITÀ DI ALTO PROFILO CHE BEN CONOSCE IL DELICATO DOSSIER. SARÀ UN OTTIMO ACQUISTO” – UNA PARTE DEI CONSIGLIERI DI TELECOM VUOLE VOTARE CONTRO LA COOPTAZIONE DI CARTA, VOLUTA DA VIVENDI PER APRIRE UN CANALE ISTITUZIONALE CON IL GOVERNO. NON È CHE DA PALAZZO CHIGI HANNO MANDATO AVANTI LUPI PER MANDARE UN MESSAGGIO DI APERTURA A BOLLORÈ?
MA È LEI O NON È LEI? – “GENTE” PIZZICA MARINA BERLUSCONI CON IL VISO SMALTATO COME UNA VASCA DA BAGNO, MENTRE TRASCINA LA FAMIGLIA PER LE STRADE DI MILANO: MANO NELLA MANO CON IL MARITO, MAURIZIO VANADIA, LA FIGLIA DEL CAV È ACCOMPAGNATA DAL RICCIOLUTO FIGLIO 20ENNE, GABRIELE, CON LA FIDANZATA IN MINIGONNA INGUINALE – MA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE È IL VISO DI MARINA. COME NOTA CON PERFIDIA IL SETTIMANALE, "È COME SE SI NOTASSE UNA NUOVA LUCE". SÌ, QUELLA DI PHOTOSHOP O DI QUALCHE APP "RINGIOVANENTE"?
SOLO ROMA GODONA SA TRASFORMARE UNA CENA DI COMPLEANNO IN UN SIMPOSIO DI POTENTONI VARI E AVARIATI, IN MODALITÀ “RICORDATEVI DEGLI AMICI!” – PER I 50ANNI DI SALVO NASTASI, ‘’UN COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ”, SI SONO SPALANCATI I SALONI DI PALAZZO RUSPOLI PER ATTOVAGLIARE RENZI, CONTE, ELISABETTA BELLONI, UGO ZAMPETTI, GIANNI LETTA, MARA CARFAGNA E MARIA ELENA BOSCHI, NUNZIA & BOCCIA, FUORTES, GIULIANO AMATO, PIERFURBY CASINI E, A MO’ DI CILIEGIONA, IL MINISTRO CASELLATI. INSIEME A MATTEO PIANTEDOSI, LE UNICHE PRESENZE DEL GOVERNO MELONI - ASSENTE IL GRAN SUOCERO, GIOVANNI MINOLI, PERCHÉ AVEVA GIÀ PARTECIPATO DOMENICA SERA ALLA PRIMA FESTA DEI 50ANNI DI SALVO, QUELLA DEI “GIOVANI”, DOVE LA COPPIA DI RIFERIMENTO ERA FORMATA, RULLO DI TAMBURI!, DA PAOLA TURCI & FRANCESCA PASCALE (SALVO ORRORI & OMISSIONI)
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
AVETE MAI AVUTO UN ATTACCO DI PANICO? - TRA RITMI DI LAVORO FOLLI E VITE FRENETICHE, SONO 8 MILIONI GLI ITALIANI CHE LO HANNO SPERIMENTATO ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA – SE SI TRATTA DI UN CASO ISOLATO, BASTA ESEGUIRE UNA SERIE DI RESPIRAZIONI PROFONDE – MA SE SI CRONICIZZA NON FATEVI FREGARE I SOLDI DAI “GUARITORI DA SOCIAL”: BISOGNA RIVOLGERSI A UNO PSICHIATRA PER UNA CURA CON ANSIOLITICI E…