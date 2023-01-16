FLASH! ANNI E ANNI DI RICERCHE PER POI SCOPRIRE CHE MATTEO MESSINA DENARO E' DAVIDE BALLARDINI, NEO-ALLENATORE DELLA CREMONESE...

-

Condividi questo articolo


davide ballardini davide ballardini BALLARDINI BALLARDINI

arresto di matteo messina denaro 3 arresto di matteo messina denaro 3 arresto di matteo messina denaro 4 arresto di matteo messina denaro 4 arresto di matteo messina denaro 1 arresto di matteo messina denaro 1 arresto di matteo messina denaro 2 arresto di matteo messina denaro 2

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

DAGOREPORT: TERZO POLO ADDIO - COME MAI IL VARIABILE RENZI È PASSATO DAGLI SLURP! SLURP! ALLE CRITICHE VELENOSE VERSO LA MELONI? IL RAPPORTO SI È INCRINATO QUANDO, AL TEMPO DELLA FINANZIARIA, GIORGIA DETTE UDIENZA A PALAZZO CHIGI A CALENDA - RENZI GRADÌ POCO L’INCONTRO (EUFEMISMO) E AFFERRO' IL BASTONE - RENZI E CALENDA NON SI PARLANO PIU' E DOPO LE REGIONALI IL TERZO POLO SI SPACCA - FATTO L'ACCORDO PER LE EUROPEE DEL '24 DI CALENDA CON GOZI (MACRON, RENEW EUROPE) PER FOTTERE RENZI...

cronache

sport

cafonal

“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO

viaggi

salute