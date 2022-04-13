CAPELLO ANCELOTTI il tecnico del villarreal unai emery il tecnico del villarreal unai emery
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FLASH! AVEVA RAGIONE CAPELLO: "LE SPAGNOLE GIOCANO ALL'ITALIANA E VINCONO" - DOPO IL VILLARREAL DI EMERY, IN SEMIFINALE ANCHE IL REAL DI ANCELOTTI CHE DOPO AVER ELIMINATO IL CHELSEA GODE: "TUTTI DICEVANO CHE LE SQUADRE INGLESI ERANO SUPERIORI E INVECE IN SEMIFINALE CI VANNO DUE SPAGNOLE..." (E DOMANI SERA C'E' ATLETICO MADRID- CITY)- -
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CANDELA FLASH! PIU' GIU' DI COSI' C'E' SOLO IL BARATRO. A "LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW" DI BARBARA D'URSO E' FINITA A MANI IN FACCIA: RISSA TRA LE CONCORRENTI PAOLA CARUSO E MILA SUAREZ. DURANTE LA REGISTRAZIONE (AVVENUTA DOMENICA DOPO DIVERSI CASI COVID) SONO ARRIVATE SANZIONI. ORE DI IMBARAZZO A COLOGNO MONZESE, SI VALUTA LA MESSA IN ONDA SOLO DI ALCUNE IMMAGINI...
IL TERZO SUICIDIO DELL’EUROPA – IL J’ACCUSE DELL’EX AMBASCIATORE MARCO CARNELOS: “NEGLI ULTIMI TRE DECENNI, LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI HANNO ACCETTATO, E SPESSO SOSTENUTO MATERIALMENTE, GLI STATI UNITI CHE HANNO SCATENATO GUERRE LUNGHE E SANGUINOSE A MIGLIAIA DI CHILOMETRI DI DISTANZA DAI PROPRI CONFINI RIVENDICANDO MINACCE ALLA PROPRIA SICUREZZA NAZIONALE. SE UNA TALE POSIZIONE È STATA ACCOLTA E SOSTENUTA CON TANTA DISINVOLTURA È DAVVERO COSÌ ASSURDO E INACCETTABILE CHE ANCHE LA RUSSIA POSSA RIVENDICARE UN SIMILE DIRITTO? SOPRATTUTTO SE, NEL SUO CASO, STA AGENDO APPENA OLTRE I SUOI CONFINI? E SECONDO QUALE LOGICA AVANZARE UN SIMILE DUBBIO ESPONE AUTOMATICAMENTE ALLA CALUNNIA DI ESSERE UN "FANTOCCIO DI PUTIN"? SIN DAL 2014, ERA NOTO CHE L’IRRISOLTA QUESTIONE UCRAINA ERA UNA BOMBA A OROLOGERIA..."
FLASH! – TUTTA COLPA DI FLORENTINO PEREZ: L’ATTACCO DELLO “SQUALO” SPAGNOLO AD ATLANTIA, CASSAFORTE DEI BENETTON, POTREBBE INFLUIRE SULL’ESITO DEL DUELLO CHE VEDE PROTAGONISTI NAGEL-DONNET DA UNA PARTE E DEL VECCHIO-CALTAGIRONE DALL’ALTRA. FINO A IERI, LA QUOTA DEL 3,9% DI GENERALI IN TASCA AD ALESSANDRO BENETTON VENIVA ACCREDITATA AI DUE ARZILLI VECCHIETTI. OGGI L’EREDE BENETTON E’ MOLTO PERPLESSO SUL DA FARSI: PER FARE L’OPA SU ATLANTIA E RESPINGERE LA CONTRO-OPA DI PEREZ HA BISOGNO DEI CAPITALI DI BLACKSTONE E DI ALTRE BANCHE. E METTERSI CONTRO IL ''SISTEMA'' E’ RISCHIOSISSIMO…
A TAIWAN SENTONO PUZZA DI BRUCIATO - MENTRE IN UCRAINA INFURIA IL CONFLITTO, A TAIWAN L'ESERCITO DISTRIBUISCE UN MANUALE DI 28 PAGINE SU COME SOPRAVVIVERE IN TEMPI DI GUERRA - IL LIBRETTO E' STATO ISPIRATO DA PUBBLICAZIONI SIMILI DISTRIBUITE IN GIAPPONE E IN SVEZIA, E SPIEGA AI CIVILI COME PREPARARSI IN CASO DI INVASIONE O DI DISASTRI NATURALI, DOVE SI TROVANO I RIFUGI ANTIAEREI, COME RICONOSCERE LE SIRENE DEI RAID E COME ACCUMULARE RIFORNIMENTI DI EMERGENZA...
IL REAL FA FIESTA CON KARIM "THE DREAM" BENZEMA (E MODRIC): IL CHELSEA SI ARRENDE AI SUPPLEMENTARI. ANCELOTTI IN SEMIFINALE – 120 MINUTI DI SPETTACOLO PURO A MADRID: MOUNT, RUDIGER E WERNER PORTANO I BLUES SULLO 0-3 POI MODRIC SI INVENTA UN ASSIST DI ESTERNO AI CONFINI DELLA REALTA' PER RODRYGO - AI SUPPLEMENTARI SALE IN CATTEDRA BENZEMA CHE DOPO AVER SCHIANTATO IL PSG, SI RIPETE CON IL CHELSEA: MERITEREBBE ANCHE PIÙ DEL PALLONE D'ORO PER QUELLO CHE HA FATTO VEDERE NEL 2022 – VIDEO
CAFONALINO - A ROMA AMMUCCHIATA DI VIPPONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE "FATE IGNORANTI - LA SERIE" DI FERZAN OZPETEK - AL TEATRO COSTANZI ARRIVA IL CAST COMPOSTO DA CRISTIANA CAPOTONDI E IL BONAZZO LUCA ARGENTERO, CON LA MOGLIE CRISTINA MARINO, CHE SLINGUAZZA PER LA GIOIA DEI FOTOGRAFI - SFILANO CATERINA GUZZANTI, MARA VENIER CON ALBERTO MATANO, PICCIOLI DARK, FABIA BETTINI, MELANDRI, DRUSILLA FOER ASSALTATA DAI FAN… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
IL VACCINO NON È SERVITO A NIENTE? TUTTE BALLE - L'IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA SMONTA I NO VAX CHE FIATANO PERCHE' CHI SI È FATTO TRE DOSI VIENE COMUNQUE CONTAGIATO DA OMICRON: "IL REPORT DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ CI DICE CHE IL CICLO COMPLETO DI VACCINAZIONI HA ANCORA OGGI UN'EFFICACIA DEL 66% NEI CONFRONTI DEL CONTAGIO E DEL 91% RIGUARDO ALLA MALATTIA SEVERA. NON SOLO: I DATI DIMOSTRANO CHE CHI NON È VACCINATO HA UN RISCHIO 12 VOLTE MAGGIORE DI MORIRE DI COVID-19. CI SI CONTAGIA LO STESSO PERCHE'..."