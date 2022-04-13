FLASH! AVEVA RAGIONE CAPELLO: "LE SPAGNOLE GIOCANO ALL'ITALIANA E VINCONO" - DOPO IL VILLARREAL DI EMERY, IN SEMIFINALE ANCHE IL REAL DI ANCELOTTI CHE DOPO AVER ELIMINATO IL CHELSEA GODE: "TUTTI DICEVANO CHE LE SQUADRE INGLESI ERANO SUPERIORI E INVECE IN SEMIFINALE CI VANNO DUE SPAGNOLE..." (E DOMANI SERA C'E' ATLETICO MADRID- CITY)

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IL TERZO SUICIDIO DELL’EUROPA – IL J’ACCUSE DELL’EX AMBASCIATORE MARCO CARNELOS: “NEGLI ULTIMI TRE DECENNI, LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI HANNO ACCETTATO, E SPESSO SOSTENUTO MATERIALMENTE, GLI STATI UNITI CHE HANNO SCATENATO GUERRE LUNGHE E SANGUINOSE A MIGLIAIA DI CHILOMETRI DI DISTANZA DAI PROPRI CONFINI RIVENDICANDO MINACCE ALLA PROPRIA SICUREZZA NAZIONALE. SE UNA TALE POSIZIONE È STATA ACCOLTA E SOSTENUTA CON TANTA DISINVOLTURA È DAVVERO COSÌ ASSURDO E INACCETTABILE CHE ANCHE LA RUSSIA POSSA RIVENDICARE UN SIMILE DIRITTO? SOPRATTUTTO SE, NEL SUO CASO, STA AGENDO APPENA OLTRE I SUOI CONFINI? E SECONDO QUALE LOGICA AVANZARE UN SIMILE DUBBIO ESPONE AUTOMATICAMENTE ALLA CALUNNIA DI ESSERE UN "FANTOCCIO DI PUTIN"? SIN DAL 2014, ERA NOTO CHE L’IRRISOLTA QUESTIONE UCRAINA ERA UNA BOMBA A OROLOGERIA..."

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