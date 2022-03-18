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FLASH! BALO OUT! TRA I CONVOCATI DI MANCINI PER GLI SPAREGGI MONDIALI NON CI SARA' BALOTELLI...-
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"PORCA TROIA! SCUSATE, STANNO SISTEMANDO LE MACERIE E MI È ARRIVATO QUALCOSA…" - INCONVENIENTE E IMPRECAZIONE IN DIRETTA PER FAUSTO BILOSLAVO DI MEDIASET, COLLEGATO CON "MATTINO CINQUE": MENTRE ERA COLLEGATO VICINO A UN PALAZZO DISTRUTTO DAI BOMBARDAMENTI, GLI È CADUTA ADDOSSO UNA CASSETTA DELLA FRUTTA E, NONOSTANTE IL CASCO PROTETTIVO, LUI NON L'HA PRESA BENE... - VIDEO
COME È NATO IL BRAND ZELENSKY - A SUON DI DISCORSI ISPIRATI NEI PARLAMENTI DI TUTTO IL MONDO E LOOK MILITARE, IL PRESIDENTE UCRAINO È DIVENTATO IL MITO DEL MONDO LIBERO - CERTO HA UN TALENTO NATURALE, MA ALIMENTATO DA UN’OTTIMA SQUADRA DI CONSIGLIERI. A PARTIRE DA YURIY KOSTYUK, UNO DEI “RAGAZZI DI KVARTAL95”, LO STUDIO DI PRODUZIONE DELLA SERIE “SERVITORE DEL POPOLO”. DA LÌ PROVIENE ANCHE IL CAPO DELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE, IL 50 ENNE ANDRIY YERMA - VIDEO
CRYPTO-WAR! - LA RUSSIA TENTA DI USCIRE DALL’ISOLAMENTO FINANZIARIO CON LE VALUTE DIGITALI, DI CUI È IL TERZO PRODUTTORE AL MONDO. L’UNIONE EUROPEA È CONVINTA CHE MOSCA POSSA UTILIZZARE I BITCOIN PER AGGIRARE LE SANZIONI, SFRUTTANDO IL VUOTO NORMATIVO SULLE CRIPTOVALUTE. NON È UN CASO CHE TRA IL 24 E IL 28 FEBBRAIO, CIOÈ DAL GIORNO DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA A QUELLO DEL TERZO PACCHETTO DI SANZIONI, CI SIA STATO UN FORTE AUMENTO DELLE TRANSAZIONI…
I VELENI DI FERRONI - INDOVINA INDOVINELLO: CHI È IL GRANDE ARTISTA CHE ENTRA AGLI EVENTI ROMANI SENZA GREEN PASS? SI TRATTA DI UN PERSONAGGIO DI FAMA INTERNAZIONALE, CONTESO DALLE “SIGNORE BENE” DI MEZZO MONDO: ARRIVATO DALL’ESTERO, ANCHE NELLA CAPITALE RISCUOTE GRANDI SUCCESSI. PARTECIPA A CENE, ENTRA NEI LUOGHI PUBBLICI E IN PRESTIGIOSE ISTITUZIONI CULTURALI. COME FA? CHI SARÀ MAI PER CALPESTARE LE REGOLE CHE VALGONO INVECE PER TUTTI GLI ALTRI?
CAFONALINO - PASSERELLA DI GNOCCA AL SISTINA PER IL RITORNO DI "RUGANTINO" - TRA GLI SPETTATORI, AIDA YESPICA (ERA VESTITA E PER DI PIU' IN TAILLEUR!), NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA, MONICA GUERRITORE CON ROBERTO ZACCARIA, L'ETERNAMENTE BONA GLORIA GUIDA (FOTOGRAFATISSIMA), LA COSCIA LUNGA DI LUANA RAVEGNINI, GIGI MARZULLO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
“NOVE CASI SU DIECI DI COVID SONO ASINTOMATICI PER I VACCINATI” – DONATO GRECO, EPIDEMIOLOGO DEL CTS, RINTUZZA LE PAURE DI CHI PAVENTA UNA QUINTA MINI ONDATA: “NON C’È STATA FRETTA NELL’ABOLIRE LE RESTRIZIONI. GUARDIAMO ALLA MALATTIA SEVERA E NON AI POSITIVI E NON CI SI ASPETTA UN AUMENTO DEI RICOVERI. L'AVVENTO DI NUOVE VARIANTI CHE DANNO UN'INFEZIONE PAUCISINTOMATICA STA AGENDO COME QUARTA DOSE, RINFORZANDO LA RISPOSTA IMMUNITARIA E…”