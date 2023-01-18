FLASH! BONACCINI SVEGLIATI! UN ELETTORE DEL PD DELUSO INVITA IL PRESIDENTE DELL'EMILIA ROMAGNA A SVEGLIARSI E A SVEGLIARE IL PARTITO DEMOCRATICO PER CUI È IN CORSA PER LA SEGRETERIA INVIANDOGLI UNA SVEGLIA E UN MESSAGGIO…

-

Condividi questo articolo


PRIMARIE PD MEME BY DEMARCO PRIMARIE PD MEME BY DEMARCO STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI ELETTORE DELUSO REGALA SVEGLIA A BONACCINI ELETTORE DELUSO REGALA SVEGLIA A BONACCINI

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO

viaggi

salute

MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”