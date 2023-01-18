PRIMARIE PD MEME BY DEMARCO STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI ELETTORE DELUSO REGALA SVEGLIA A BONACCINI
FLASH! BONACCINI SVEGLIATI! UN ELETTORE DEL PD DELUSO INVITA IL PRESIDENTE DELL'EMILIA ROMAGNA A SVEGLIARSI E A SVEGLIARE IL PARTITO DEMOCRATICO PER CUI È IN CORSA PER LA SEGRETERIA INVIANDOGLI UNA SVEGLIA E UN MESSAGGIO…-
PRIMARIE PD MEME BY DEMARCO STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI ELETTORE DELUSO REGALA SVEGLIA A BONACCINI
“METTI QUELLO CHE CAZZO VUOI” – SENTITE LA RISPOSTA DI ’GNAZIO LA RUSSA A UN GIORNALISTA CHE GLI CHIEDE IN CHE VESTE STIA PARTECIPANDO A UN EVENTO ELETTORALE DI FRATELLI D'ITALIA IN LOMBARDIA (POI AMMETTE “SONO QUI COME PRESIDENTE DEL SENATO”) – MA È NORMALE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO CONTINUI A PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE? IL SUO RUOLO NON DOVREBBE ESSERE "SUPER PARTES"? - VIDEO STRACULT: 'GNAZIO IMITA LA MOGLIE QUANDO A TAVOLA DISDEGNA LE LUMACHE
CI VOLEVA UN GOVERNO SOVRANISTA PER (S)VENDERE ALITALIA AI TEDESCHI! – È ARRIVATA L’OFFERTA DI LUFTHANSA PER ACQUISIRE, INIZIALMENTE, UNA QUOTA DI MINORANZA DI “ITA”: “ABBIAMO PRESENTATO UNA LETTERA DI INTENTI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA ITALIANO. QUALORA LE PARTI DECIDANO DI FIRMARE IL MEMORANDUM D’INTESA, ULTERIORI NEGOZIATI SARANNO CONDOTTI SU BASE ESCLUSIVA”. INSOMMA LA TELENOVELA CONTINUA!
LA RICONOSCETE DALLE CHIAPPONE GIOTTESCHE? - DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON IL COMPAGNO DURATA TRE ANNI, È TORNATA A ESIBIRE LA MERCANZIA SU INSTAGRAM - I PIPPAROLI LE HANNO CHIESTO: "IL TUO CULO LO MOSTRI SOLO PERCHÉ ORA SEI TORNATA SINGLE?" - LA SUA RISPOSTA: "NO L'HO SEMPRE MOSTRATO ANCHE DA FIDANZATA PERCHÉ LE COSE BELLE È GIUSTO FARLE VEDERE" - DI CHI SI TRATTA?
“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”