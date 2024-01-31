FLASH! IL CACATONE DELLO STALLONE - LA STORIA DEL CAVALLO CHE ADRIANO PANATTA REGALO’ A PAOLO BERTOLUCCI PER IL SUO MATRIMONIO. DURANTE I FESTEGGIAMENTI, L’ANIMALE SI "LIBERO'" DAVANTI A TUTTI...-
DAGO-ARCHEO – PAMELA PRATI: “CONOBBI ADRIANO CELENTANO A VENT'ANNI. CI AMAMMO PER DUE MERAVIGLIOSE NOTTI. E ORA ATTENDEVO UN FIGLIO DA LUI. QUANDO RIUSCII A DIRGLIELO SI COMPORTÒ COME UN ESTRANEO IMBARAZZATO: "HO GIÀ I MIEI FIGLI," DISSE "POTEVI STARE PIÙ ATTENTA". QUEL BAMBINO LO AVREI VOLUTO. MA NON POTEVO METTERLO AL MONDO DA SOLA E SENZA DENARO. QUANDO SEPPE CHE AVEVO ABORTITO, ADRIANO MI SGRIDÒ: "HAI COMMESSO UN ORRIBILE PECCATO"…
FLASH! – ALTA TENSIONE A VIALE MAZZINI: IL DIRETTORE GENERALE, E AD IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI SENTE GRAN PUZZA DI BRUCIATO SOTTO IL SEDERINO: IL CONSIGLIERE DI FRATELLI D’ITALIA SULLE QUESTIONI RAI AVREBBE CHIESTO A GIORGIA MELONI DI METTERE IN AGENDA UN INCONTRO INSIEME ALL’AD ROBERTO SERGIO, PROSSIMO ALLA SCADENZA DEL MANDATO, E AL DIRETTORE DEL TG1, GIANMARCO CHIOCCI…
FLASH! – SE TAJANI HA CHIESTO “AL GOVERNO DI ORBAN DI VIGILARE E INTERVENIRE'’, MENTRE LA FARNESINA HA CONVOCATO L'AMBASCIATORE, PER CASO QUALCUNO HA SENTITO LEVARSI LA VOCE DELLA DUCETTA, CARA AMICA DI ORBAN AL PUNTO CHE LO VUOLE NEL SUO GRUPPO EUROPEO DEI CONSERVATORI, CONTRO L’INVERECONDA IMMAGINE DI ILARIA SALIS NELL’AULA DEL TRIBUNALE DI BUDAPEST, LEGATA MANI E PIEDI E TENUTA AL GUINZAGLIO DA DUE AGENTI?
FLASH! - FASCINA AL CAPOLINEA? FORZA ITALIA E' STANCA DEL LUTTO PARACULO: O DECIDE DI VENIRE IN PARLAMENTO (CHE GLI DA' 15MILA EURO AL MESE) O SI DIMETTE O FINISCE NEL GRUPPO MISTO - PIERSILVIO E' DECISO DI VIVERE DOVE VIVEVA PRIMA: AD ARCORE. ANCHE PERCHE' IL MANTENIMENTO DELLA MAGIONE COSTA OGNI MESE 200MILA EURO: CHI PAGA? - LA "VEDOVA" DA 100 MILIONI, CHE VORREBBE TENERSI TUTTO E NON FARE NIENTE, SPERA IN MARINA...
FLASH! - NON SOLO RAI E MEDIASET: CON LA SINTESI DELL'IMPRESA AUSTRALIANA DI SINNER, RIFIUTATA ALLA RAI E TRASMESSA SU NOVE, PROCEDONO SEMPRE PIU' AGGRESSIVE LE PROVE TECNICHE DA PARTE DI WARNER-DISCOVERY PER LANCIARE IL TERZO POLO TV - SI SUSSURRA ANCHE DI UNA SYNDACATION DI NOVE, CHE HA GIA' IN PALINSESTO FAZIO E CROZZA, CON ALTRE DUE EMITTENTI: LA7 DI CAIRO E 8, CANALE DIGITALE DI SKY...