FLASH! CHE FINE HA FATTO L'EX SOTTOSEGRETARIO GRILLINO CON DELEGA ALLO SPORT SIMONE VALENTE? È FINITO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA FEDERTENNIS. COME MAI IL SEMPRE OCULATO PRESIDENTE DELLA FITP BINAGHI HA DECISO DI OFFRIRE A VALENTE, CHE NEL CURRICULUM VANTA RUOLI DA COMMESSO DI DECATHLON E DI ISTRUTTORE FITNESS ALLA VIRGIN, UN CONTRATTO DA 100MILA EURO? AH, SAPERLO... - FOTO BY MEZZELANI

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CAFONALINO FOREVER YOUNG – CHI MEGLIO DELLA 90ENNE SANDRA MILO PER INAUGURARE IL PRIMO CENTRO “LONGEVITY” A ROMA, CHE PROMETTE UNA LUNGA VITA A CHI SI SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE – SANDROCCHIA NOSTRA INDOSSA LA TUTA E PROVA LA CRIOCAMERA. POI SI PRESENTA CON ABITO VERDE CHE È UN PUGNO IN UN OCCHIO AL PARTY ORGANIZZATO PER L'OCCASIONE, TRA LA "MATRONA" DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI, SEBASTIANO SOMMA E UNO STUOLO DI SVIPPATI VARI – FOTO BY DI BACCO

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