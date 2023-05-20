carraro valente foto mezzelani gmt 126 angelo binaghi foto mezzelani gmt 280 binaghi abodi foto mezzelani gmt 470 angelo binaghi foto mezzelani gmt 323 binaghi giorgetti foto mezzelani gmt 302 valente foto mezzelani gmt 315
FLASH! CHE FINE HA FATTO L'EX SOTTOSEGRETARIO GRILLINO CON DELEGA ALLO SPORT SIMONE VALENTE? È FINITO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA FEDERTENNIS. COME MAI IL SEMPRE OCULATO PRESIDENTE DELLA FITP BINAGHI HA DECISO DI OFFRIRE A VALENTE, CHE NEL CURRICULUM VANTA RUOLI DA COMMESSO DI DECATHLON E DI ISTRUTTORE FITNESS ALLA VIRGIN, UN CONTRATTO DA 100MILA EURO? AH, SAPERLO... - FOTO BY MEZZELANI-
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CAFONALINO FOREVER YOUNG – CHI MEGLIO DELLA 90ENNE SANDRA MILO PER INAUGURARE IL PRIMO CENTRO “LONGEVITY” A ROMA, CHE PROMETTE UNA LUNGA VITA A CHI SI SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE – SANDROCCHIA NOSTRA INDOSSA LA TUTA E PROVA LA CRIOCAMERA. POI SI PRESENTA CON ABITO VERDE CHE È UN PUGNO IN UN OCCHIO AL PARTY ORGANIZZATO PER L'OCCASIONE, TRA LA "MATRONA" DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI, SEBASTIANO SOMMA E UNO STUOLO DI SVIPPATI VARI – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
AVETE MAI AVUTO UN ATTACCO DI PANICO? - TRA RITMI DI LAVORO FOLLI E VITE FRENETICHE, SONO 8 MILIONI GLI ITALIANI CHE LO HANNO SPERIMENTATO ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA – SE SI TRATTA DI UN CASO ISOLATO, BASTA ESEGUIRE UNA SERIE DI RESPIRAZIONI PROFONDE – MA SE SI CRONICIZZA NON FATEVI FREGARE I SOLDI DAI “GUARITORI DA SOCIAL”: BISOGNA RIVOLGERSI A UNO PSICHIATRA PER UNA CURA CON ANSIOLITICI E…