FLASH! CHE PARTITA! NELLA SEMIFINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN UN SINNER MOSTRUOSO ANNICHILISCE DJOKOVIC NEI PRIMI DUE SET (6-1; 6-2). POI SBAGLIA UN MATCHPOINT NEL TIEBREAK DEL TERZO VINTO DAL NUMERO 1 DEL MONDO CHE RIAPRE LA PARTITA… – VIDEO-
IL DEFICIT URLA, LA CASSA E' VUOTA E SU PALAZZO CHIGI SVENTOLA BANDIERA BIANCA - ALLA DUCETTA SONO NECESSARI 20 MILIARDI PER COPRIRE IL DEFICIT DELLA LEGGE DI BILANCIO. LE VIE SONO DUE: TAGLIARE I COSTI O AUMENTARE LE TASSE. ONDE EVITARE DI ALIENARSI LE SIMPATIE DEGLI ELETTORI, A POCHI MESI DALLE EUROPEE, LA MELONA SCEGLIE L'ULTIMA SPIAGGIA: SVENDERE L’ARGENTERIA DI STATO. MA POSTE, ENI, FERROVIE NON BASTANO! - VIA CRUCIS: LE VERIFICHE DEL PNRR, LA RIFORMA FISCALE AL PALO, IL CUNEO UNA TANTUM, LA SANITÀ PUBBLICA AL COLLASSO – DOVE LI PRENDIAMO GLI 80-100 MILIARDI PER L’AUTONOMIA?
DAGOREPORT - PREGHIAMO SAN MATTEO SALVINI: IL SOLO CHE PUOI MANDARE A CASA LA DUCETTA COATTA - SCAZZANDO, SI VA A GRAN GALOPPO VERSO L'IMPLOSIONE DEL GOVERNO - L’ULTIMO TEATRINO DELLE CRUDELTÀ SI È SVOLTO, IN SOSTANZA, COSÌ - SALVINI: “SE ANDIAMO AVANTI COSÌ, IO MOLLO IL GOVERNO!”. MELONI: “SE CADE, SI VA AL VOTO!”. SALVINI: “BENE, UNA VOLTA VINTE LE ELEZIONI, SENZA LA LEGA CON CHI LO FAI IL GOVERNO? IL TAVOLO SI REGGE CON TRE GAMBE” - A FAR ESPLODERE LA TENSIONE, DOPO LO SCHIAFFO IN SARDEGNA, LA DECISIONE DI FDI DI METTERE LE MANI SULLA LOMBARDIA, REGIONE PIU' RICCA D'ITALIA E FORTINO DELLA LEGA - IL CLAN DEI FRATELLI LA RUSSA NON HA ACCETTATO LA PORTA SBATTUTA IN FACCIA AGLI ANGELUCCI - OGGI SUL CORRIERE BRILLA IL TITOLO: “QUELL’ATTRAZIONE IRRESISTIBILE TRA SALVINI E CONTE”...
FLASH! – OGGI AL CONGRESSO DI WASHINGTON, SULL’ONDA DEL NUOVO VENTO TRUMPIANO, I REPUBBLICANI HANNO FATTO FELICE “THE DONALD” BOCCIANDO UN PACCHETTO DI AIUTI ALL’UCRAINA (60 MILIARDI) - TOH, CHE COINCIDENZA! LO STOP DEGLI AIUTI A ZELENSKY E’ LO STESSO TEMA CHE IERI AL SENATO HA VISTO UNA CORDIALE INTESA, POI DISSOLTA, TRA DUE TRUMPIANI DOC, MATTEO SALVINI E GIUSEPPI CONTE - PROVE TECNICHE PER UN’ALTERNATIVA AL "FASCIO TUTTO IO!" DELLA MELONA?
DAGOREPORT – L’OSPITATA DA PORRO NON È UN SEGNALE DI UN RIAVVICINAMENTO TRA GIORGIA MELONI E LA FAMIGLIA BERLUSCONI: LA TRATTATIVA PER L’INTERVISTA-MONOLOGO È STATA CONDOTTA DIRETTAMENTE DA MAURO CRIPPA, DIRETTORE DELL’INFORMAZIONE E COCCO DI CONFALONIERI, CHE HA UNA LINEA EDITORIALE MOLTO DIVERSA DA QUELLA CHE SOGNA PIER SILVIO – IL CORPACCIONE DI MEDIASET SI RIBELLA ALLA SVOLTA “PLURALISTA” DECISA DA “PIER DUDI” E FA RESISTENZA CONTRO LE “SINISTRELLE” BERLINGUER E MERLINO - VIDEO
DAGOREPORT – MES A 19 PAESI, ESCLUDENDO QUINDI SOLO L’ITALIA, SI PUO' FARE, MA CHI SI PRENDE LA RESPONSABILITÀ POLITICA DI LASCIARE L’ITALIA FUORI DA UNA PROTEZIONE EUROPEA, SIA SUI TITOLI DI STATO CHE SULLE BANCHE? - CHARLES MICHEL CHIEDE ALLA DUCETTA DI PROVARE A CONVINCERE IL SUO AMICO ORBAN A NON ROMPERE IL CAZZO SUL NUOVO PACCHETTO DI AIUTI ALL’UCRAINA. MA VISTO CHE PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE, A BRUXELLES HANNO UNA CARTUCCIA DI RISERVA PER FAR ABBASSARE LA CRESTA AL LEADER UNGHERESE: TOGLIERGLI I SOLDI...