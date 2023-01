BOB DYLAN SULLA GUERRA – ‘’DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE, PRIMA DELLE BOMBE SU HIROSHIMA E NAGASAKI, IN UNA SOLA NOTTE, A TOKYO, CENTOMILA UOMINI, DONNE E BAMBINI VENNERO BRUCIATI VIVI SU SUGGERIMENTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA ROBERT MCNAMARA. IL GENERALE LEMAY DOVETTE AMMETTERE: "SE AVESSIMO PERSO, SAREMMO STATI TUTTI PORTATI IN GIUDIZIO COME CRIMINALI DI GUERRA" - SE QUELLI CHE ELEGGIAMO MANDANO GENTE A MORIRE E NOI NON FACCIAMO NIENTE PER IMPEDIRLO, NON SIAMO FORSE COLPEVOLI ANCHE NOI? E PER VEDERE UN CRIMINALE DI GUERRA DOBBIAMO SOLO GUARDARE ALLO SPECCHIO...”