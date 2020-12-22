FLASH - IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA DATO RAGIONE AL NAPOLI - LA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS SI RIGIOCHERA' A GENNAIO (SARA' IL 13?). RIASSEGNATO IL PUNTO TOLTO ALLA SQUADRA DI GATTUSO...-
FLASH - IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA DATO RAGIONE AL NAPOLI - LA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS SI RIGIOCHERA' A GENNAIO (SARA' IL 13?). RIASSEGNATO IL PUNTO TOLTO ALLA SQUADRA DI GATTUSO...-
IL DELITTO MANIFESTO - NORMA RANGERI: ''CON IL TAGLIO AL FONDO DELL’EDITORIA, I CINQUE STELLE CI HANNO UCCISO CON UN COLPO MICIDIALE, PUNITI PER AVER LAVORATO SODO E BENE, PER NON AVER CHIUSO COME È SUCCESSO A TANTI GIORNALI DELLA SINISTRA CHE HANNO FALLITO NONOSTANTE LE SPALLE BEN PROTETTE DA SOLDI, POTERE, PARTITI. L’IDEOLOGIA DA QUATTRO SOLDI DEI 5 STELLE SI CONFERMA IL NOSTRO PIÙ ACCANITO AVVERSARIO, MA NÉ IL PD, NÉ LEU HANNO DIFESO IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE''
UNA MANICA DI VARIANTE - I COLLEGAMENTI AEREI, MARITTIMI E FERROVIARI CON IL REGNO UNITO RIPRENDERANNO DA "DOMANI MATTINA". LO HA ANNUNCIATO CON UN TWEET IL MINISTRO FRANCESE DEI TRASPORTI JEAN-BAPTISTE DJEBBARI. SARANNO CONSENTITI AI CITTADINI FRANCESI, AI RESIDENTI IN FRANCIA E A "COLORO CHE HANNO UN MOTIVO LEGITTIMO" PER RECARSI NEL PAESE, MA DOVRANNO MOSTRARE "UN TEST NEGATIVO"
MUSTIER NON AVRÀ UNA BUONUSCITA STRAORDINARIA. E TE CREDO! - LA BANCA EMETTE UN COMUNICATO, RICOPIATO DA TUTTI I GIORNALONI, CHE DIPINGE L'AD COME UN SAMARITANO CHE RINUNCIA A QUALCOSA. NO, AVRÀ TUTTE LE SOMME PREVISTE DA CONTRATTO, INCLUSO UN PACCHETTO AZIONARIO CHE VALE 3,6 MILIONI DI EURO. SE NE VA A RIDOSSO DELLA SCADENZA, UNICREDIT IN BORSA VALE MENO DI QUANDO È ARRIVATO E HA MOLTI PEZZI PREGIATI IN MENO (PIONEER, FINECO, MEDIOBANCA ECC.). CI MANCAVA IL PREMIO
LA VERSIONE DI MUGHINI – ADDIO CARO DECIMO SCUDETTO. CON QUESTO 0-3 PATITO IN CASA CONTRO UNA FIORENTINA REPUTATA NON IRRESISTIBILE, LA JUVENTUS ESCE DAL GIRO DELLE SQUADRE CANDIDATE ALLA VITTORIA FINALE - DOPO IL ROSSO A CUADRADO CON IL VAR, UN ARBITRO DA QUATTRO SOLDI NON GIUDICA BORJA VALERO DEGNO DI UN SECONDO GIALLO E DUNQUE DI UN’ESPULSIONE E NON CONCEDE DUE RIGORETTI ALLA JUVE – RENZI: “E POI DICONO CHE A NATALE I MIRACOLI NON AVVENGONO PIÙ…” - NEDVED FURIOSO CON L’ARBITRO – VIDEO
CAFONALINO AL BACIO – COMPIE 50 ANNI “BOCCA”, IL DIVANO CULT A FORMA DI LABBRA DI GUFRAM, E ALLA GALLERIA "RESTELLIARTCO" SI FESTEGGIA CON UNA PERFORMANCE SEXY DI ELENA RIVOLTINI – ISPIRATO ALLE LABBRA DI MAE WEST NEL RITRATTO DI DALÌ, IL DIVANO È UNO DEGLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ FAMOSI E SENSUALI...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
MI FAUCI L'INIEZIONE - IL VIROLOGO-IN-CHIEF SI FA VACCINARE IN DIRETTA TV: ECCO COME HA MOTIVATO LA SCELTA (VIDEO) - NEGLI USA I CASI SUPERANO I 18 MILIONI (319MILA MORTI) E SONO GIÀ STATI SOMMINISTRATI OLTRE 600MILA VACCINI - LA SVIZZERA METTE IN ''QUARANTENA RETROATTIVA'' GLI SCIATORI BRITANNICI ARRIVATI NEL PAESE - 36 CASI DI COVID PERSINO IN ANTARTIDE: ERA L'ULTIMO CONTINENTE ''PULITO'' - NUOVA STRETTA IN COREA DEL SUD