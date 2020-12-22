FLASH - IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA DATO RAGIONE AL NAPOLI - LA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS SI RIGIOCHERA' A GENNAIO (SARA' IL 13?). RIASSEGNATO IL PUNTO TOLTO ALLA SQUADRA DI GATTUSO...

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LA VERSIONE DI MUGHINI – ADDIO CARO DECIMO SCUDETTO. CON QUESTO 0-3 PATITO IN CASA CONTRO UNA FIORENTINA REPUTATA NON IRRESISTIBILE, LA JUVENTUS ESCE DAL GIRO DELLE SQUADRE CANDIDATE ALLA VITTORIA FINALE - DOPO IL ROSSO A CUADRADO CON IL VAR, UN ARBITRO DA QUATTRO SOLDI NON GIUDICA BORJA VALERO DEGNO DI UN SECONDO GIALLO E DUNQUE DI UN’ESPULSIONE E NON CONCEDE DUE RIGORETTI ALLA JUVE – RENZI: “E POI DICONO CHE A NATALE I MIRACOLI NON AVVENGONO PIÙ…” - NEDVED FURIOSO CON L’ARBITRO – VIDEO

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