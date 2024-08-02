FLASH - COME STA ANDANDO L'AVVENTURA OLIMPICA DELL'ITALIA? IL MEDAGLIERE AGGIORNATO LIVE: GLI AZZURRI HANNO VINTO 5 ORI, 8 ARGENTI E 4 ORI. TOTALE: 17 MEDAGLIE, CHE VALGONO L'OTTAVO POSTO PER LA DELEGAZIONE NOSTRANA - AL PRIMO POSTO LA CINA (NONOSTANTE LE POLEMICHE PER IL DOPING) CON 12 ORI, SEGUONO USA (9) E FRANCIA (8)...-
DAGOREPORT - TOH! AL TESORO GIORGETTI HA TROVATO…UN TESORO – IN UN CASSETTO DEL MEF SONO SPUNTATI 10 MILIARDI DI MAGGIOR GETTITO FISCALE: MA PER LA FINANZIARIA NON BASTERANNO - PER RISPETTARE IL PATTO DI STABILITÀ E PER DARE SEGUITO ALLE PROMESSE ELETTORALI OCCORRE UN ACCORDO DI MELONI CON L’UE: SENZA LA DILUZIONE IN PIÙ ANNI DEL PIANO DI RIENTRO E SUI PROGETTI DEL PNRR, SALTA TUTTO - TERRORE A PALAZZO CHIGI SUL REFERENDUM CONTRO L’AUTONOMIA: ALLA RACCOLTA FIRME RECORD SEGUIRÀ UN’ALTA AFFLUENZA? – MA LA VERA MINACCIA PER GIORGIA DUE-MELONI NON È LA POLITICA MA L'ECONOMIA. QUALCHE ANIMA PIA RICORDI AI FAZZOLARI DI PALAZZO CHIGI CHE PER CACCIARE DA PALAZZO CHIGI NEL 2011 IL PREMIER SILVIO BERLUSCONI, PUR FORTE DELLA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO, BASTÒ ALL'UNIONE EUROPEA ORDINARE AI MERCATI DI DEMOLIRE IL GOVERNO A COLPI DI SPREAD....
DAGOREPORT - CONTE HA “DE-GRILLIZZATO” IL MOVIMENTO 5 STELLE: CON L’ASSEMBLEA COSTITUENTE IL M5S DIVENTERÀ UN VERO PARTITO. IL PUNTO CENTRALE SARÀ IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO, ULTIMO TABÙ RIMASTO - PEPPINIELLO APPULO SI RIMETTERÀ “ALLA COMUNITÀ”. TRADOTTO: I DIKTAT DI BEPPE-MAO NON CONTANO PIÙ NIENTE – DOPO LA SCOPPOLA ALLE EUROPEE, CONTE SI È RASSEGNATO A FARE IL JUNIOR PARTNER DI ELLY SCHLEIN ALLEANDOSI COL PD NELLE PROSSIME ELEZIONI IN TRE REGIONI - ANCHE TRAVAGLIO, PUR NON AMANDO CONTE, HA CAPITO CHE L’ERA DEL “CICLOTIMICO” GRILLO VOLGE AL TRAMONTO
DAGOREPORT - TEMENDO DI FINIRE, COME TUTTE LE VOLPI, NELLA PELLICCERIA DI ARCORE, TAJANI TENTA LA MOSSA DEL CAVALLO. I DUE EREDI BERLUSCONI VOGLIONO RIPRENDERSI I VOTI DEL NORD? ED ECCO LA NUOVA STRATEGIA DI TAJANI: NEI GIORNI SCORSI HA AVVIATO UN DIALOGO CON CARLO CALENDA CHE POTREBBE PRELUDERE A UN PASSAGGIO DI AZIONE NELLE FILA DI FORZA ITALIA - MA SU TAJANI PESA LA SUA IMPRONTA GENETICA: ‘’CHI NASCE BARBONCINO NON PUÒ MORIRE LUPO’’, AVVERTONO I TANTI AVVERSARI CHE NON SI FIDANO DELLA SUA ARIA DA COMMESSO VIAGGIATORE IN PENSIONE. LO SCRIVEMMO IN UN DAGOREPORT DEL 20 GIUGNO 2024: “LA DUCETTA HA INCONTRATO IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, L’IMPALPABILE ANTONIO TAJANI, E GLI HA PROPOSTO UN SUPER-ACCORDO: TU MI AIUTI, GRAZIE AL TUO AMICO DEL PPE MANFRED WEBER, A OTTENERE UN COMMISSARIO “DI PESO”. IN CAMBIO, CARO ANTONIO, IO SOSTERRÒ LA TUA AMBIZIONE DI ESSERE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA AL QUIRINALE NEL GENNAIO 2029’’
FLASH - ULTIME NEWS DA VIALE MAZZINI: GIORGIA MELONI VOLEVA CONVOCARE PER DOMANI UN TAVOLO PER DISCUTERE DELLE NOMINE RAI, CON I VICEPREMIER SALVINI E TAJANI, MA IL LEGHISTA HA PUNTATO I PIEDI: PER LA SCELTA DEL PRESIDENTE VA COINVOLTA L'OPPOSIZIONE. ERGO, NON CI SONO I TEMPI TECNICI - QUANDO L'AD USCENTE, ROBERTO SERGIO, SPECIFICA CHE "OCCORRE INTERPRETARE IL PROPRIO RUOLO CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ", VUOLE MANDARE UN MESSAGGIO AL SUO SUCCESSORE IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI. TRADUZIONE: IO HO COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ, LUI NO...
DAGOREPORT - C'ERA UNA VOLTA L'ESTATE SPERICOLATA CHE SQUADERNAVA UNA GIRANDOLA DI PERSONAGGI MEGALOMANI, DIVI SCIAMANNATI, VIP INCURABILI, STAR BARCOLLANTI SULL'ORLO DEL BURINO. TUTTO FINITO? DALLA PACCHIA ALLA PARROCCHIA? FERMI TUTTI: QUELLO CHE RESTA DELLA PANDORATA CHIARA FERRAGNI POTREBBE DIVENTARE LA STORIA PIU' PICCANTE DELL'ESTATE . NEGLI ULTIMI MESI, L'EX MOGLIE DI FEDEZ HA LENITO IL SUO VIALE DEL TRAMONTO CON L'ASSISTENZA DELL’ORTOPEDICO ANDREA BISCIOTTI. IL BONAZZO SAREBBE GIÀ DIMENTICATO - LA FERRAGNI AVREBBE INFATTI INIZIATO UN'AFFETTUOSA AMICIZIA CON UN IMPRENDITORE DELLA MODA IN FORTISSIMA ASCESA: L’EX MODELLO BELLOCCIO SILVIO CAMPARA, CEO DEL BRAND DI SCARPE DELUXE GOLDEN GOOSE. E SI VOCIFERA CHE CAMPARA, BENCHÉ CONIUGATO E BIMBATO, SIA PRONTO A MOLLARE TUTTO (E TUTTI) PER SVACANZARE CON L'EX REGINETTA DI INSTAGRAM...