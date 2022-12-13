julian alvarez argentina croazia
MARADONA VIVE EN JULIAN ALVAREZpic.twitter.com/y9rUrmscsW— Fran (@frabigol) December 13, 2022
julian alvarez argentina croazia
FLASH! LA CROAZIA GIOCA, L’ARGENTINA SEGNA. ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO "LA SELECCION" È AVANTI 2-0. GRANDE PROTAGONISTA L’ATTACCANTE DEL CITY JULIAN ALVAREZ CHE SI È PROCURATO IL RIGORE REALIZZATO DA MESSI E HA RADDOPPIATO CON UN COAST TO COAST DA URLO – ADANI DA' I NUMERI: "MESSI E' IL MIGLIOR 10, IL MIGLIOR 9, IL MIGLIOR 8, IL MIGLIOR 7"-
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MARADONA VIVE EN JULIAN ALVAREZpic.twitter.com/y9rUrmscsW— Fran (@frabigol) December 13, 2022
julian alvarez argentina croazia
“SIETE SICURI CHE MIA MOGLIE SIA LAUREATA, SIA DI ROMA NORD E FACCIA LA FLOWER DESIGNER?” – IN UNA INTERVISTA A “CHI” MARIO CAUCCI, L’EX MARITO DI NOEMI BOCCHI DENUNCIATO DALL’ATTUALE COMPAGNA DI TOTTI PER MALTRATTAMENTI, GETTA OMBRE SUL PASSATO DELLA NUOVA FIAMMA DEL "PUPONE" – “SIETE SICURI CHE PROVENGA DA UNA FAMIGLIA RICCHISSIMA COME È STATO DETTO? LEI HA DIMENTICATO IL SUO PASSATO..” (A COSA SI RIFERISCE?) – IL MESSAGGIO A TOTTI CHE MESI FA DEFINI’ “IL MIO SALVATORE. A LUI VA TUTTA LA MIA COMPRENSIONE, NESSUNO MEGLIO DI ME POTRÀ CAPIRLO”
QUANTI ALTRI “CASI PANZERI” DOBBIAMO VEDERE PRIMA CHE IN ITALIA VENGA NORMATO IL RAPPORTO TRA POLITICI E STATI ESTERI? – IL QATARGATE È UN CAMPANELLO D’ALLARME PER IL NOSTRO PAESE DOVE CONTINUANO A MANCARE, NONOSTANTE IL CASO DI UN SENATORE, MATTEO RENZI, CON LEGALE CONTRATTO CON GLI EMIRATI ARABI DI BIN SALMAN, NORME VOLTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA PARLAMENTARI IN CARICA E STATI ESTERI. L'ITALIA È UNA DELLE POCHE DEMOCRAZIE AL MONDO A NON AVERE UNA LEGGE ORGANICA IN MATERIA...
ENTRO IL 2027 SI PERDERANNO 100MILA POSTI DI LAVORO PER COLPA DELLO SHOPPING ONLINE – SEMPRE MENO PERSONE VANNO PER NEGOZI E PREFERISCONO COMPRARE TUTTO CON UN CLICK. QUESTO HA UN EFFETTO DISTRUTTIVO SUI PICCOLI NEGOZI: SECONDO LE STIME DI “CONFESERCENTI” TRA IL 2022 E IL 2027 CHIUDERANNO 60MILA ATTIVITÀ – AD AGGIUNGERSI ALLE DIFFICOLTÀ DEI NEGOZIANTI C'È ANCHE L’INFLAZIONE CHE HA MANDATO IN FUMO 7,2 MILIARDI DI SPESA – PURE SUI REGALI DI NATALE GLI ITALIANI STRINGERANNO LA CINGHIA…
A PESARO, UNA 20ENNE È STATA CONDANNATA A PAGARE UNA MULTA DI 200 EURO DOPO CHE È STATA DENUNCIATA DALLA VICINA DI CASA PERCHÉ FACEVA SESSO TROPPO RUMOROSO - TRA LE DUE NON SCORREVA BUON SANGUE DA TEMPO, A CAUSA DEI CONTINUI SCHIAMAZZI CHE PROVENIVANO DALL'APPARTAMENTO DELLA RAGAZZA E SI ERANO FATTI DIVERSI DISPETTI A VICENDA - SOLO CHE ALLA GIOVANE È ANDATA MALE, VISTO CHE LA DONNA CHE LE ABITAVA ACCANTO E' UNA...
“MESSI ELARGISCE AMORE”, L’ARGENTINA SPAZZA VIA LA CROAZIA 3-0 E VOLA IN FINALE! IL POETA ADANI, DALLE PAMPAS ALLA POMPA: "APRITE IL CUORE E RINGRAZIATE! MESSI RIDISEGNA I CONFINI DEL SUO DESTINO, DRIBBLA PURE I CAMMELLI DEL DESERTO!" – PER “LA PULCE” UN GOL E UN ASSIST IRREALE. CON LUI ASSOLUTO PROTAGONISTA DEL MATCH E’ STATO L’ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY JULIAN ALVAREZ CHE HA REALIZZATO UNA DOPPIETTA E SI È PROCURATO IL RIGORE REALIZZATO DA MESSI – IL TELECRONISTA RAI BIZZOTTO SENZA VOCE - VIDEO
CAFONAL ELETTRICO – ENEL FESTEGGIA I SUOI 60 ANNI ALL'AUDITORIUM DI ROMA CON UN CONCERTO DELLA "JUNIORCHESTRA" DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, DIRETTA DAL MAESTRO ANTONIO PAPPANO – ALLA CORTE DELL’AD FRANCESCO STARACE E DEL PRESIDENTE MICHELE CRISOSTOMO SONO ACCORSI I MINISTRI ZANGRILLO E CALDERONE, GIANNI E MADDALENA LETTA, LUIGI ABETE, FRANCO BASSANINI, SABINO CASSESE, GIOVANNA MELANDRI – L’INSTALLAZIONE LUMINOSA DELL'ARTISTA ARTHUR DUFF È STATA ACCESA DA GENNY SANGIULIANO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E ORA CHIUDIAMO LA PORTA IN FACCIA AL CORONAVIRUS! – LA SCOPERTA DI UNA RICERCATRICE ITALIANA A CAMBRIDGE POTREBBE STRAVOLGERE LE CURE ANTI-COVID: ANZICHÉ UTILIZZARE COME BERSAGLIO IL VIRUS, SI PUNTA A SBARRARNE L'ACCESSO NELL'ORGANISMO, CIOÈ AI RECETTORI PRESENTI SULLE CELLULE UMANE – IL FARMACO IN QUESTIONE SI CHIAMA “UDCA” E FINO AD OGGI È STATO USATO PER CURARE IL FEGATO…